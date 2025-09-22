Jone Alba Antoñana, primera capitana de la Real Sociedad posa con la elástica txuri-urdin antes de un entrenamiento.

Álvaro Guerra San Sebastián Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:33

Asus 22 años, la capitana de la Real combina el deporte profesional con sus estudios. No ve el brazalete como un privilegio personal, sino como algo compartido. Tras la victoria de ayer (2-1) frente al Terrassa, la donostiarra afronta el reto de la temporada con la ilusión de crecer como equipo.

– ¿Cómo ha comenzado la campaña?

– La fase de preparación de cara a la temporada ha sido bastante dura. Nos ha servido para ponernos a punto y las sensaciones del vestuario son muy buenas. El equipo también ayuda a una misma a sentirse bien.

– Es la nueva capitana de la Real.

– Es un orgullo tremendo llevar el brazalete. Pero en el grupo de las capitanas somos cuatro y no me considero más que ellas. Es verdad que yo soy la primera capitana pero no lo siento como algo propio, sino como algo de todas.

– ¿Cómo pesa en usted?

– No ha cambiado mi carácter. Siempre he sido una jugadora que trata de ayudar a las demás. Portar el brazalete no me hace sentirme más que el resto. Quiero transmitir al equipo que son igual de importantes que yo y eso es algo que me caracteriza como jugadora.

– ¿Qué busca transmitir a la plantilla?

– Confianza. Somos un grupo muy joven y quizá a la hora de jugar se notas. Sobre todo en las que no tienen tanto recorrido. Desde mi papel y experiencia, a pesar de que soy joven también, intento plasmar eso en las demás. Es la clave que hace que todas estén más a gusto y que den el mayor de sus esfuerzos, que es lo que se busca en el deporte.

– Compagina el deporte con los estudios.

– Estoy estudiando Fisioterapia con CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y lo compagino con el hockey. Es verdad que el hockey requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, pero cuando ambas cosas te gustan, es todo más fácil. Es cuestión de organizarse y ser aplicada.

– ¿Tiene alguna manía antes de saltar al campo?

– Antes era muy maniática. Pero me di cuenta de que esas rarezas no hacían que jugara mejor o peor. Muchas de ellas eran tonterías. Cada vez tengo menos. Una que mantengo es a la hora de la charla del míster, que suelo ser la última que me quedo atándome los cordones.

– El ambiente dentro del vestuario es...

– Maravilloso. La ilusión que tienen las jugadoras que acaban de empezar influye en que el resto nos motivemos. Yo también estoy en esa etapa de crecimiento. Tan solo tengo 22 años. La ilusión en el vestuario es máxima. La vibra es muy positiva y eso afecta mucho a la hora de jugar. Que el ambiente dentro del vestuario sea tan positivo se plasma de manera inmediata luego en el terreno de juego.

– ¿Qué objetivos tienen fijados?

– Clasificar a la Copa de la Reina en cuanto a resultados (entran los ocho primeros de la liga regular al término de la primera vuelta) y si me centro en el vestuario, seguir creciendo como equipo. Que las jugadoras adquieran experiencia, que se sientan sueltas a la hora de jugar. Las que más recorrido tenemos estamos para ayudarles y lo conseguiremos. Tenemos que remar todas hacia la misma dirección.

– Partidos como el que jugaron en el estreno de liga ante el Club de Campo sirven para crecer.

– Absolutamente. Crecer como equipo, diría yo. Era la primera jornada y nos ayudó para ver en qué punto nos encontrábamos. A pesar de caer por cuatro goles, el papel del equipo fue bueno. Demostramos que somos capaces de poder hacer el partido oportuno en cada jornada, tengamos a quien tengamos enfrente. Somos capaces de todo y este año seguro que lograremos cosas bonitas

– El mundial de 2026 aún queda lejos, ¿no?

– Yo no lo veo tan lejos –risas–. El proceso es difícil, por supuesto. Este año me quedé fuera del europeo y es un motivo extra para luchar. Pero es algo que tengo que vivir. Ojalá pueda ser una de las seleccionadas. Siempre intento luchar y dar el máximo de mí por recompensas así. Sería un sueño.

– ¿Cómo afecta en una vida tan ajetreada su círculo cercano?

– Es indispensable para seguir rindiendo a un nivel alto. Son los que me dan fuerzas. Tengo una vida muy ajetreada pero cuando puedo pasar tiempo con ellos, me llenan de alegría.