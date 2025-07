«Esto no va de ser el campeón del barrio. El boxeo te elige»

Preside, con honor, emoción y responsabilidad la Punch Boxing Kirol Elkartea. Junto a sus compañeros de desafío, afición y compromiso, Iñaki Arrue, Oier Nieto, Alfonso Lodoso (entrenadores) está celebrando la recientísima (no hace ni un mes) inauguración de un lugar de entrenamiento, con sacos, neumáticos, peras y ¡ 12 cuerdas! en el polideportivo Majori. Agradecimiento sumo al concejal de Deportes, Jon Ander Caballero y al alcalde Adur Ezenarro y fidelidad total al medio centenar de chavalas y chavales que entrenan en la mañana y en la tarde.

–¡Hay un ring!

– Hemos invertido en el todos nuestros ahorros de diez años que es cuando unos cuantos locos creamos el Punch Boxing. El ring es imprescindible. No solo por la sensación que produce saltar a él. También porque boxear se boxea entre las 12 cuerdas. Cierto, al nuestro le falta un metro para las medidas reglamentarias que son de cinco, pero nos basta para saber cómo moverse, qué son las esquinas y cómo salir de entre las cuerdas si el rival te ha llevado contra ellas.

– Hay banderas, muchas.

– De los países de origen de algunos de los chicos y chicas que se entrenan aquí. Y por supuesto, la del pueblo gitano que es con la que Israel Etxeberria Etxeberria saldrá, como siempre, al ring en Ordizia. Iñaki Arrue y yo estaremos en su esquina.

– Buen combate el de Israel en Beasain. Ojalá repita el viernes.

– Tiene rapidez, potencia, ganas. Pero a veces, tal vez, todo eso junto juega en su contra. Es lógico. No habrá combatido más de seis veces. En Beasain le vi muy bien. Supo utilizar la cabeza. Sabía que estaba ganando a los puntos pero no se dejó llevar. No fue a derribar como un loco al rival. Lo aguantó bien. Es peligroso salir a arrollar al contrario cuando vas ganando.,..

– ¿Por?

– Muchos de los golpes que lanzas no llegan y vas perdiendo puntos. Además, si te descuidas el otro puede conseguir uno bueno e irse recuperando. O noquearte.

– El boxeo ha evolucionado. Usted en un entrenamiento le recomendaba a Israel golpear bajo al contrario para cuando se inclinase y bajase el brazo para protegerse, entrarle con un directo. Iñaki Arrue, de alguna manera, rectificó su teoría.

– Efectivamente. Y eso demostró cuánto ha cambiado la forma de entender el boxeo. El bravo entrenador de antes ha dado paso a gente muy técnica que ha estudiado los golpes directos, los no directos y los perfectos; la biodinámica y las combinaciones. Por eso Iñaki le dijo a Israel que no bastaba con un golpe abajo. Mejor dos, así su contrario se inclinaría más, dejando más abierta aún la guardia. Para que entrara mejor el directo de Israel.

– El medio centenar de chicos y chicas que se entrenan aquí ¿son los que el boxeo ha elegido?

– Totalmente. Ha habido quien ha venido con ganas de aprender 'a pegarse' pero aquí no se trata de querer ser 'el campeón del barrio' si no de recibir y aceptar lo que el boxeo te da (si no te descarta): disciplina, seguridad, un sentido de vida. Del combate. De camaradería. Una aceptación de que vas a entrenar fuerte y a cansarte; de que siempre habrá quien pueda derrotarte. Esos 'campeones de barrio' se marchan pronto. Solo quedan quienes aceptan que el boxeo es bello, duro y que sobre la lona vas a entir que se te pone piel de gallina.

– El boxeo no como arma sino como...¿herramienta?

– Sin ninguna duda. Como un reto ante la sociedad. Un instrumento para apoyar no solo a quienes puedan haberse quedado en los márgenes, en riesgo de exclusión sino también a chicos y chicas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, sociales. El boxeo, puerta para la integración. Un gimnasio significa compañerismo. Se pueden crear campeones. Pero también ciudadanos.

– ¿¿'Euskal boys, euskal girls'!!

– Otra manera de entender el boxeo. En una reciente competición Oihan Lodoso, un chavalillo, ha conseguido bronce en manoplas, plata en comba y oro en sombras. Consiste en una modalidad dondese entrenan todas las figuras, movimientos, posiciones y elementos que hacen del boxeo un arte tan hermoso: las sombras, la comba, los guantes, el saco...