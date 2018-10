Balonmano Quien tiene una buena defensa tiene un tesoro Tesoriere, ayer en la plaza San Juan de Irun. / F. DE LA HERA Thomas Tesoriere es uno de los fichajes del Bidasoa-Irun de esta temporada, el líder del 6:0 del cuadro amarillo BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 3 octubre 2018, 07:25

En el balonmano de antes, en el que se jugaba a pocos goles, y en el de ahora, en el que los marcadores se disparan, hay un factor común: la defensa. Y es que buena parte de los éxitos en este deporte nacen desde atrás.

El Bidasoa-Irun ha comenzado la temporada a un gran nivel, ha sumado cinco de los ocho puntos que se han puesto en juego y ocupa la quinta posición tras cuatro jornadas. ¿Una de las razones? La gran aportación de su 6:0 defensivo. El irundarra es el cuarto equipo que menos goles ha encajado, 24,5 de media, y hay que tener en cuenta que ya ha jugado contra el Barça.

Por delante en esta clasificación, además del propio Barça, están el Benidorm (22,7) y el Huesca (23), pero ninguno se ha medido a los catalanes. Y este es un factor a tener en cuenta, ya que los blaugrana anotan más de 40 goles de media. Eso sí, al Bidasoa solo le hicieron 32.

En comparación con las dos últimas temporadas de los irundarras en la Asobal, los números también son clarificadores. En la jornada cuarta de la 16/17, el Bidasoa había recibido 28,2 goles de media y en la 17/18, 28,7. Cuatro más que este año.

Y eso que cuando comenzó la temporada había ciertas dudas en torno a la defensa, ya que las tres piezas más importantes del centro de la zaga habían dejado el equipo; Markel Beltza (en el Egia por trabajo), Mikel Redondo (retirado) e Ivan Popovic (Granollers). Pero los fichajes realizados en verano están dando sus frutos y el 6:0 están siendo un auténtico muro.

El líder de esta defensa es el francés Thomas Tesoriere, un jugador de 29 años nacido en Marsella y con casi una década en la máxima categoría gala con el Nimes. «No se puede decir que yo soy la solución de la defensa del Bidasoa, este es un juego colectivo. Pero es verdad que estamos defendiendo muy bien y que tenemos dos buenos porteros».

De sus primeras impresiones en pista significa que «tengo que cambiar un par de cosas porque defendemos diferente a lo que estaba acostumbrado. Y también tengo que aprender de los árbitros porque pienso que algunas exclusiones que he tenido no eran. Pero eso es normal, estoy en una liga nueva».

El especialista defensivo cuenta que «me ha sorprendido el nivel del equipo y de la liga. Está casi al mismo nivel que Francia. Allí el físico importaba mucho y aquí se juega mucho más técnico. La primera diferencia que encontré es que la pretemporada en Francia es muy dura, nos pasábamos casi dos semanas en la pista de atletismo corriendo. En Irun también entrenamos muy duro, pero siempre con balón. Y también que hacemos muchas sesiones de vídeo, que como defensa me viene muy bien para conocer a los rivales».

«Me va muy bien en Irun»

De su vida en Irun relata que «todo va muy bien, con el equipo, en la ciudad y jugando en Artaleku, que es una cancha mítica. He aprendido rápido castellano, intento hablar algo de euskera... Además, aunque me dijeron que llovía mucho, de momento hace sol. Cuando firmé no pensaba que me iba a amoldar tan rápido porque existe ese tópico de que los vascos son un poco cerrados, pero he comprobado que eso no es verdad. ¡Ah! Y vivo en Hendaia, al lado de la playa, y eso me encanta».

Tesoriere ha entrado con buen pie en el vestuario de Artaleku y eso que «de pequeño, como todos los chicos de Marsella, quería jugar en el Olympique, pero mi padre no quiso y me apuntó a jugar a balonmano». Fue una buena idea.