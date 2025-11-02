Un buen Ordizia vuelve a quedarse sin premio en Valladolid

El Ampo Ordizia visitaba uno de los escenarios más exigentes de la liga, el Pepe Rojo de Valladolid, con la intención de poner fin a ... su mala racha y escapar de la zona baja de la clasificación. Tras la dura derrota sufrida en Altamira la semana pasada ante el Barcelona, el equipo de Suso Romero ha mostrado una clara mejoría en su juego llegando a poner contra las cuerdas a uno de los monstruos de la competición, pero acaba cediendo en los minutos decisivos y vuelve a irse de vacío en un choque muy disputado ante El Salvador (29-23).

El encuentro ha comenzado con un ritmo altísimo impuesto por el conjunto local, que ha querido marcar territorio desde los primeros minutos en el Pepe Rojo. El Ordizia, todavía con el recuerdo fresco de su dura derrota en Altamira ante el conjunto catalan, ha tratado de responder con una defensa ordenada, buscando construir desde ahí su juego, tal y como insistió su técnico Suso Romero acerca de la identidad de su equipo a principio de temporada. Durante el primer cuarto de hora, las fases han sido trabadas, con varios intercambios de patadas y algunas imprecisiones en la estructura defensiva del cuadro guipuzcoano, lo que ha permitido a los vallisoletanos mantener la iniciativa en campo contrario.

Con el paso de los minutos, el Ordizia ha ido ganando confianza y soltura en la circulación de balón. La presión constante ha empezado a dar resultado y, fruto de su insistencia, ha llegado el premio: un impecable touche-maul culminado por Xiker Larrea en ensayo (min. 27). Matías Jabase no ha cedido la posterior transformación y los guipuzcoanos se ponían por delante (0-7) en un momento de juego sólido y compacto, apoyado en buenas recuperaciones defensivas y un carácter colectivo que ha dejado ver los mejores minutos de los de Goierri.

Pero el conjunto vallisoletano no ha tardado en reaccionar. Jerónimo Alonso ha logrado igualar el marcador antes del descanso con un ensayo que Santi Ortega posteriormente transformaría desde la patada (7-7).

El segundo tiempo no ha podido comenzar mejor para el conjunto ordiziarra, sorprendiendo a los vallisoletanos con un ensayo de Alain Araña nada más reanudarse el juego. Matías Jabase ha acertado con la transformación para poner el 7-14 en el marcador, confirmando un arranque soñado de los guipuzcoanos. Poco después, Damian Huber ampliaría la ventaja con un golpe de castigo (7-17), en una fase en la que los pupilos de Suso Romero imponían su plan de partido, convirtiendo en puntos cada incursión en campo contrario y desesperando al cuadro local, que no encontraba manera de frenar las ofensivas guipuzcoanas.

Sin embargo, la reacción vallisoletana no se ha hecho esperar. David Alonso ha recortado distancias tras una eficaz jugada de touche-maul mostrando la mejor versión de El Salvador (14-17), y pocos minutos más tarde Matheo Triki daría la vuelta al marcador con una espectacular carrera de casi 80 metros que Santi Ortega la confirmaría con la patada posteriormente (19-17).

El intercambio de golpes no ha intimidado a los ordiziarras y Huber ha vuelto a poner en ventaja a los del Goierri con otro acierto a palos (19-20). Pero el empuje local ha terminado imponiéndose en el tramo final. Unax Zurriarain, hernaniarra en las filas del conjunto vallisoletano, ha firmado el ensayo que ha puesto a los suyos por delante (26-20), antes de que Ortega ampliara la renta definitiva. El Ordizia ha luchado hasta el final, recortando distancias otra vez por medio de Huber (29-23) pero, pese a su notable segunda parte, volvió a quedarse sin premio en el Pepe Rojo.