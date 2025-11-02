Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Morquecho
Rugby

Un buen Ordizia vuelve a quedarse sin premio en Valladolid

El conjunto guipuzcoano ha firmado una convincente actuación ante El Salvador, pero pierde 29-23

Álvaro Guerra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El Ampo Ordizia visitaba uno de los escenarios más exigentes de la liga, el Pepe Rojo de Valladolid, con la intención de poner fin a ... su mala racha y escapar de la zona baja de la clasificación. Tras la dura derrota sufrida en Altamira la semana pasada ante el Barcelona, el equipo de Suso Romero ha mostrado una clara mejoría en su juego llegando a poner contra las cuerdas a uno de los monstruos de la competición, pero acaba cediendo en los minutos decisivos y vuelve a irse de vacío en un choque muy disputado ante El Salvador (29-23).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  4. 4 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  5. 5

    «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  8. 8

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  9. 9 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  10. 10 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un buen Ordizia vuelve a quedarse sin premio en Valladolid

Un buen Ordizia vuelve a quedarse sin premio en Valladolid