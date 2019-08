Balonmano Buen estreno del Bidasoa-Irun Benali intenta frenar el lanzamiento del bidasotarra Kauldi, este vierens por la tarde en Hondarribia. / fernando de la hera El amistoso contra el C'Chartres en Hondarribia se saldó con empate a 25. Cuétara dio minutos a los jóvenes Furundarena, Mancisidor y Barreto, que están entrenando con el primer equipo I.A. Viernes, 9 agosto 2019, 22:20

En los amistosos lo de menos es el resultado, dicen. Pero Bidasoa-Irun y C'Chartres Métropole se emplearon a fondo en los últimos e igualados minutos del partido, sin conseguir ninguno llevarse el triunfo en el amistoso disputado en Hondarribia. Empate a 25 y buenas sensaciones para los irundarras en el estreno con camisetas con dorsales y árbitros.

Los dos equipos habían coincidido la víspera en Artaleku en un entrenamiento conjunto, en el que el C'Chartres sacó a relucir semana y media más de entrenamiento para imponerse a los irundarras en la suma de los partidillos disputados. En cambio este viernes el encuentro fue más equilibrado, aunque las ventajas fueron para los amarillos y de hasta cinco goles en varias ocasiones.

25 Bidasoa-Irun Rangel (5 paradas), Cavero (2), Zabala, Furundarena, Serrano (4), Barthe (2), De la Salud (2), -siete inicial-, Ledo (2 paradas), Barreto, Crowley, Mancisidor, Kauldi (7, 1 de pen.), Renaud (6, 1 de pen), Tesoriere (1, de pen.) y Seri (1). 25 C'Chartres Métropole Nebojsa (6 paradas, 1 de pen.), N'Diaye (1), Racotea (4), Furlan, Cham, Benali (4), Troelsen (5, 2 de pen.) -siete inicial-, Kim Sonne (3 paradas), Kudinov (1), Tchitombi, Jukic (3), Ilic (4), De Almeida (2), Jund y Benezit (1). Marcador cada cinco minutos: 0-1, 5-2, 7-4, 9-4, 9-7, 12-10 (descanso); 15-11, 17-12, 20-16, 21-19, 25-23 y 25-25. Incidencias: Buena entrada en Hondartza Kiroldegia, con cerca de 500 espectadores. La recaudación será para la 'VI Beñat Elzo Mendi Lasterketa' y para la asociación ENACH.

El Bidasoa-Irun afrontaba el primer amistoso sin los hermanos Rodrigo y Esteban Salinas, de permiso por su participación en los Juegos Panamericanos, ni el convaleciente Jon Azkue. En cambio, Cuétara sí contó con tres de los seis jóvenes que están trabajando con el primer equipo, Javi Barreto, Jaime Mancisidor y Eneko Furundarena.

El Bidasoa ganaba 20-15 a falta de un cuarto de hora pero le pesaron las piernas y la cabeza en el tramo final

Este salió en el equipo titular formando primer línea con De la Salud de central y Barthe como lateral derecho. Este puesto es el que más problemas puede dar al entrenador asturiano al contar en la plantilla solo con Rodrigo Salinas como jugador específico y la colaboración puntual del extremo Kauldi Odriozola. El zumaiarra fue el segundo en pasar por esa demarcación, en la que también jugó Renaud.

Hablando del francés, fue uno de los destacados del primer tiempo, al que se incorporó para lanzar y marcar el penalty del 2-2 y llevaba ya cuatro goles en el 8-4 y cinco al descanso.

El 0-1 inicial fue la única ventaja del C'Chartres, que no encajó gol hasta el quinto minuto pero después no mantuvo el nivel defensivo. En cambio sí lo hizo el Bidasoa-Irun, primero con un 5-1 con Zabala de avanzado y después con el 6-0. De las dos formas llegaron robos de balón que se tradujeron en contraataques, hasta media docena. Dos de ellos llegaron en el parcial de 4-1 que cambió el 5-3 por el 9-4, máxima renta amarilla. Espabiló el equipo francés y devolvió el parcial amplificado, 0-4, aprovechando siete minutos en los que el Bidasoa-Irun no encontró la portería rival. De uno y dos goles fueron las ventajas amarillas hasta el descanso, al que se llegó con 12-10.

La reanudación tuvo más pinta de partido y menos de amistoso. Con De la Salud al mando y regalando balones al pivote Serrano, el marcador se ensanchó de nuevo a cinco goles, la última vez en el 20-15. Se podía pensar que los irundarras iban a estrenar la pretemporada con victoria, pero el trabajo de gimnasio pesaba en las piernas y tampoco la cabeza funcionó bien en los últimos minutos, dando pie a la remontada del C'Chartres y el empate final.