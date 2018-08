Campeonatos de Europa Bruno Hortelano se queda sin medalla El atleta español Bruno Hortelano cruza cuarto la meta. / Christian Bruna (Efe) El velocista español acabó cuarto en la final de 200 metros, a una centésima del podio ALBERTO POZAS Berlín Jueves, 9 agosto 2018, 22:32

Una gran carrera se quedó sin premio. El madrileño Bruno Hortelano terminó cuarto en la carrera de 200 metros lisos con 20.05 segundos: a una centésima de su récord de España, del bronce y de la plata. La carrera fue ganada por un intratable Ramil Guliyev que con 19.76 segundos se quedaba a cuatro centésimas del récord de Europa del mito italiano Pietro Mennea.

«Lo he dado todo, he ejecutado la carrera que yo quería, me he notado en el mejor estado de forma del año y de mi vida», decía un sonriente Hortelano en zona mixta. «En la meta me he lanzado con todo lo que tenía pero no he llegado, esos tres han corrido más que yo en el día de hoy», decía.

Hortelano reflexionaba sobre el accidente de coche que pudo apartarle de las pistas de forma definitiva: «Cualquier otro se iría frustrado con la medalla de chocolate, pero mi sensación es una victoria. No vengo de ganar un oro, vengo de tocar fondo y me he elevado hasta pelear, como si fuese un oro».