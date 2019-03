«El breakdance se merece ser olímpico»

«Nos pasábamos unos a otros las cintas de vídeo y así aprendíamos los pasos». El breakdance llegó a Gipuzkoa de forma espontánea y urbana hace tres décadas. Sin redes sociales ni Youtube, el baile callejero por antonomasia nacido en el Bronx de Nueva York se sirvió del boca a boca para reunir a unos pocos aficionados del territorio a principios de los 90. En Donostia, Oiartzun, Irun... los b-boys, terminología con la que se conoce a estos bailarines, comenzaron a imitar los movimientos de los artistas de la gran pantalla. Nunca imaginaron que su afición podría llegar un día a competir en unos Juegos Olímpicos. París 2024 ha abierto la puerta a incluir el 'breaking' en su programa, una noticia que la pequeña comunidad de b-boys y b-girls de Gipuzkoa ha acogido con entusiasmo.

«Es una gran noticia. La pena es que llega un poco tarde para mí. Si me llega a pillar unos años antes habría sido un regalo caído del cielo». Yerandy es uno de los pioneros del breakdance en nuestro territorio. Este joven de origen cubano y afincado en Irun desde hace dos décadas conoció el breakdance en su país natal. «Lo vimos por primera vez en cintas. Recuerdo la de b-boy Kujo. En esa época no existía Youtube así que empezamos a imitar las coreografías y a sacar pasos que veíamos en esas cintas». Sin más tecnología en la que apoyarse, esta primera generación de breakers fue autodidacta. «En nuestra época no había Youtube y la única forma de aprender era con las cintas que nos íbamos pasando unos a otros. Ahora la tecnología ayuda mucho. Si no sabes cómo se hace un movimiento buscas en Youtube y ya lo tienes. Los jóvenes bailarines de hoy en día tienen un gran nivel», reflexiona.

Diego Picamills, más conocido como b-boy Stamer, conoce bien de lo que habla Yerandy. Se sabe de memoria los bailes de 'Style Wars', 'Breakdance' y 'Beat Street'. «De estas películas aprendió la vieja escuela», destaca. Este donostiarra es otro de los precursores del 'breaking', como a él le gusta referirse, en Gipuzkoa. Muchas horas de práctica en la calle le hicieron crear una pequeña comunidad que acudía a él para aprender. «Es todo un referente», le alaba la también donostiarra Marta Olalde.

A casi 5.000 kilómetros de San Sebastián, el joven Chimid Badmaev, que había comenzado a ensayar sus primeros pasos con la ayuda de un programa de televisión, encontró en un grupo callejero de breakdance a «su segunda familia». Nacido en la localidad rusa de Lista, se topó con ellos mientras paseaba por el centro de su ciudad. Años más tarde se trasladó a Gipuzkoa, pero el cambio de país no le hizo dejar la práctica de una afición que le hace sentirse «el hombre más feliz del mundo». «Una profesora de mi colegio de Hernani me habló de una exhibición que se iba a celebrar en Los Tilos y fue clave para mí porque allí conocí a gente que bailaba como yo y empecé a entrenar con ellos. Fueron años maravillosos», recuerda. Hoy esa afición es también su profesión ya que da clases a las futuras promesas del breakdance en la academia Pauso-K de Irun.

Los fundamentos Top rock Es el baile de arriba. Engloba la parte artística y musical. Aquí está el sello personal y el estilo propio de cada bailarín Foot work Como su propio nombre indica se refiere al trabajo de pies. Hay pasos básicos (conocidos como foundation) y a partir de ahí cada b-boy crea sus propios movimientos Freeze Trucos estáticos Power move Es la parte dinámica del breakdance. La mayoria de los trucos vienen de la gimnasia deportiva.

Yerandy, Diego, Chimid y Marta coinciden en que la entrada del breakdance en el programa olímpico es una buena noticia para los profesionales y aficionados a este deporte. «Nos merecemos ser olímpicos. Es un deporte espectacular y muy limpio», apunta Stamer. «Estoy muy contento por los breakers que siguen en activo. Para nosotros es una muy buena noticia», dice Yerandy. Olalde por su parte considera que «nos merecíamos ser olímpicos porque el breakdance no solo es un baile. También incluye la fuerza, la acrobacia...». Chimid también ha acogido con agrado la noticia «porque por fin el breakdance va a ser reconocido y se va a crear más interés por este movimiento. Pero no me gusta la polémica que se está creando en torno a esta decisión». Se refiere a la definición del breakdance como deporte olímpico. Porque ¿el breakdance es un deporte o un baile? La línea que separa o une a ambos es muy delgada en el caso del 'breaking'. En la comunidad guipuzcoana gana la definición de baile deportivo y por tanto, en lo que a la terminología se refiere, no ven problema en su encaje como deporte en unos Juegos Olímpicos. «El breakdance es un baile que acoge muchas disciplinas deportivas. De hecho, la mayoría de los trucos están sacados de la gimnasia deportiva», apunta Yerandy. «Yo creo que no lo puedes definir como deporte o baile porque engloba ambas cosas. Lo veo como una afición de lo más completa porque es baile y deporte, todo junto», insiste Chimid. Y añade que «los profesionales tienen una disciplina y unos entrenamientos militares que no he visto en ninguna otra modalidad de baile».

Yerandy muestra una de sus posturas de breakdance

Batalla mixta

Zanjado el debate terminológico solo queda por definir cómo se presentará el breakdance en París. En nuestro país, el 'breaking' no está institucionalizado. No existe una estructura federativa como de la que sí disponen el resto de deportes, de ahí que se multipliquen las dudas sobre cómo será la puesta en escena de esta modalidad bajo el paraguas del Comité Olímpico Internacional. La respuesta no llegará de forma oficial hasta finales de 2020, fecha en los que se conocerá el listado definitivo de deportes incluidos en el programa olímpico, pero los b-boys y b-girls guipuzcoanos se aventuran a dibujar ya cómo será la futura competición.

Todos apuestan por la modalidad de batalla. «Habrá que ver si se compite uno contra uno, dos contra dos...» , explica Yerandy. Lo que sí se da por hecho es que, al igual que en las competiciones de breakdance al uso, los participantes no conocerán de antemano la música que pinchará el dj. La música es una parte fundamental en cualquier campeonato de estas características ya que, tal y como detalla Chimid, los jueces, normalmente tres, valoran la originalidad, el estilo y la expresión por delante de los trucos. Sin embargo, la forma de puntuar es otro de los aspectos que probablemente cambiará en los Juegos Olímpicos. «Que se valore más la parte deportiva y no tanto la artística iría más acorde con el evento en sí», explica Chimid. Por eso, los breakers descartan una competición olímpica a modo de coreografía por equipos, al estilo de la natación sincronizada, ya que en esta modalidad el peso recae sobre lo artístico y no tanto en el 'power move'. Yerandy también comparte esta impresión. «Una persona que gane los Juegos Olímpicos de breakdance no quiere decir que vaya a ganar la batalla de uno contra uno de, por ejemplo, la Redbull. Igual hace unos trucos impresionantes pero no tiene estilo a la hora de bailar», apunta.

Las últimas informaciones apuntan a que serán un total de 32 participantes los que compitan por el oro olímpico. En foros y páginas webs especializadas cobra fuerza la posibilidad de que la competición sea mixta. Es decir, que 16 hombres y mujeres se midan por subir al podio.

Aún quedan cinco años para la puesta de largo del breakdance como deporte olímpico. Las lesiones y la edad descartan a los protagonistas de este reportaje para estar en la pista de baile en París. Ni Yerandy ni Stamer siguen en activo, aunque practican en sus ratos libres. El irundarra mantiene su vínculo con el breakdance como organizador del campeonato Irunbreak. Stamer hace lo propio junto a Marta con Urban 13. Son los dos únicos campeonatos de la modalidad que se celebran en nuestro territorio. Marta ha ejercido como profesora hasta este año, pero ha decidido tomarse un respiro. «Desde los diez años he practicado diferentes disciplinas de baile, pero no fue hasta los 40 cuando empecé con el break», explica. Y Chimid, ahora lesionado, se centra en enseñar a la joven cantera de b-boys y b-girls guipuzcoanos. Quizá alguno de ellos lleve el sello de estos pioneros del breakdance a los Juegos Olímpicos. Tiempo tienen.