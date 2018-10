El boxeo femenino tiene cada vez más 'gancho' en Gipuzkoa

El boxeo femenino quiere despegar. Quiere demostrar que tiene hueco en Gipuzkoa. Quienes lo practican subrayan que permite trabajar todo el cuerpo, aprender autodefensa, reducir el estrés y liberar adrenalina. Y pese a que aún está lejos de ser una práctica mayoritaria en nuestro territorio, hay una serie de protagonistas que están pegando fuerte. Hoy vamos a conocer a dos de ellas: Iris 'La tormenta' Ezquebo y Lina Muñoz. Su pelea tendrá lugar el domingo en Galtzaraborda. En Errenteria. El boxeo femenino tiene 'gancho' en Gipuzkoa. Cada vez más.

Iris (Errenteria, 28 años) ha vuelto con fuerza al mundo del boxeo. Le sedujo este deporte desde que era pequeña y en primer lugar lo alternó con la gimnasia rítmica, una combinación tan peculiar como explosiva: «Empecé hace cinco años y permanecí un año, pero lo tuve que dejar por temas de estudios (integración social). Ahora he vuelto con más ganas porque a mí este deporte me gusta desde que era pequeña. Mis padres hacían kárate y a mí me gustaban mucho las películas de esa temática».

Iris, en pleno ejercicio.

Lo que pasa es que ella practicaba gimnasia rítmica, un deporte muy alejado del boxeo: «A los 14 años me enteré de que había un club de boxeo cerca de casa y le comenté a mi madre que quería apuntarme. Se pensaba que era algo pasajero, un calentón, y seguí con la gimnasia, que también me encanta».

La simbiosis entre la gimnasia y el boxeo es cuando menos curiosa: «Creo que la elasticidad de la primera me ha venido muy bien. Te evita muchas lesiones y me viene bien para el calentamiento. Del boxeo me gusta combatir, pero eso es el resultado del entrenamiento anterior. Me entreno en Galtzaraborda de lunes a viernes por las tardes. Primero se calienta y luego hacemos punching, sombra (golpes y combinaciones enfrente del espejo), saco... Mi entrenador es Sebastián Pérez. Una o dos veces a la semana hacemos sparring».

Iris ha vuelto con fuerza al boxeo.

El combate del domingo es el primero de su segunda época. Tiene muchas ganas de medirse a Lina, a la que ha visto en una ocasión. Y ya que hablamos de Lina, su rival, vamos a conocerla mejor. Lina (Donostia, 26 años), por su parte, ha vivido una progresión más natural. Viene del kickboxing: «Empecé hace dos años con el kickboxing y me pasé al boxeo hace un año, aunque compagino ambos deportes en la medida de lo posible. Tuve dos peleas en junio en 2017 y ésta que tenemos el domingo será la tercera».

Ella se entrena en el club de Anoeta junto a Ramón Cid, antes boxeador, ahora maestro: «Voy de lunes a viernes y la verdad es que me gustaría avanzar, pero combinar el trabajo con el deporte es complicado. El boxeo me parece una forma de vida. Hago ejercicio, despejo la mente, me desahogo... Es todo».

El combate entre las dos es el primero que van a tener entre ellas. No se conocen. Apenas han visto sus fortalezas y debilidades. Lina es más alta. Iris pesa más. Pero ambas están deseando medir las fuerzas. Y que explote el boxeo. Que explote cuanto antes.

Diferentes imágenes de Lina combatiendo y entrenando.

Combate europeo

La velada que han organizado para este domingo en el polideportivo de Galtzaraborda de Errenteria tiene varios atractivos. El boxeador local Sebastián 'Látigo' Pérez se juega tanto el cinturón nacional como el europeo en peso gallo ante el canario Jacob Barreto. Es la primera vez en la historia que se da esta unificación de cinturones. La velada se compondrá de tres combates profesionales y siete amateur.

Los organizadores destacan la participación de mujeres, que disputarán dos combates, y remarcan la importancia de que ellas practiquen también este tipo de deportes. Además del anunciado en este reportaje, también habrá una pelea femenina entre la bilbotarra Jessica Brunet y la barcelonesa Andrea Lasheras.

La velada arrancará a las 19:00 y las entradas están a la venta en el club Team Látigo, en el polideportivo Galtzaraborda, en los bares Vivaldi y Aralar de Errenteria y en Araba Etxea de Donostia. Los precios van desde los 15 a los 25 euros.