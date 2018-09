Dos superhéroes de la montaña

Llegan a la cita puntuales y sonrientes. Optimistas y en buena forma. Asier Arzelus (Donostia, 1981) y Arantxa de la Fuente (Beasain, 1966) van a participar este fin de semana en la carrera de montaña Bocineros-Deiadar Xtreme, la ultra de las ultras, la más larga del Estado y la tercera de Europa. Un desafío sólo al alcance de los elegidos, ya que deberán completar en menos de 56 horas un recorrido de ¡¡¡200 kilómetros!!! y ¡¡¡22.000 metros de desnivel acumulado!!! a través de las cinco montañas bocineras (desde donde se convocaba a las reuniones de las Juntas) de Bizkaia: Sollube, Kolitza, Ganekogorta, Gorbea y Oiz. Este año se celebra la primera edición y la expectación es máxima porque hablamos de un reto de máximo nivel, que eleva la pértiga de la exigencia y los límites un peldaño más cuando parecía que ya estaba todo inventado... Así que quedamos con dos guipuzcoanos que estarán este viernes en la salida de Gernika y escuchamos sus impresiones. Sus objetivos. Sus temores. La vida y sus sueños en una conversación de una hora.

Ambos llevan varios años enganchados a esta disciplina tan particular, tan dura como atractiva, tan severa como gratificante. Asier se estrenó en un maratón de Bera, hace más de 10 años, y Arantxa en la Talaia Bidea de 2011. La magia de la montaña les había atrapado desde que eran pequeños, con las primeras salidas junto a sus padres, pero fue más tarde cuando les sedujo la llamada de la competición. Una auténtica droga, como reconocen muchos deportistas profesionales y amateurs.

Perfil de la carrera. / DEIADAR XTREME

Es la carrera más larga del Estado y la tercera de Europa

Es la primera vez que ambos corredores se enfrentan a una distancia así. 200 kilómetros. Una cifra y redonda y temible. Con superficies para todos los gustos: «Va a haber bastantes tramos de pista, algo así como un 18%, básicamente la distancia que une las montañas. Pasando por Bilbao, además, no te queda más remedio que pisar asfalto. También habrá cemento (23% entre los dos). Y luego, claro, senderos de montaña (59%). El peor terreno es el asfalto porque te machaca mucho los pies, el impacto es más fuerte y sufres muscularmente. Castiga mucho el cuerpo. No es lo mismo un maratón de asfalto que uno de montaña. La hierba te amortigua mucho más que la carretera», resumen en su intercambio de sensaciones una vez estudiado el perfil.

Asier mira unas zapatillas junto a Arantxa, que trabaja en la tienda Robers de Donostia. / Sara Santos

¿Se puede planificar algo así?

En cuanto a la estrategia para afrontar la carrera, fundamental para acercarse más al éxito, Asier confiesa que la clave «al principio es pasar kilómetros. Poco a poco te vas metiendo en carrera... Así me imagino los primeros 40 kilómetros, situándome en carrera. A ver cómo responde el cuerpo, porque como empiece con dolores...». Arantxa agrega que «para mí es muy importante dosificar al principio. Esto no es fácil, porque es cuando más fresco estás y cuando crees que más puedes avanzar. Lo que pasa es que luego puedes pagarlo... Mantener un ritmo constante todo el rato, tanto subiendo como bajando como al trote, es la clave». Tan fácil de decir y tan difícil de hacer.

Asier es miembro del Club Vasco de Camping y la montaña es una de sus pasiones. / A.A.

En ese punto de la tertulia que se produce en la moderna y amplia sede del Club Vasco de Camping, Asier, profesor de oficio, introduce un nuevo matiz: «Igual en esa primera jornada hay que aprovechar para ir un poco más rápido para luego a la noche andar más tranquilo. Y también me parece importante ir en compañía. Sobre todo, por las noches. Y aunque estas carreras son individuales, porque no puedes estar esperando a alguien, el primer día y la primera noche es importante ir en grupo».

El mundo de la noche les permite poner sobre la mesa varios apuntes que quieren subrayar: «Aunque no vayas a hablar con el de al lado, el simple hecho de que esté ahí ayuda. También para el balizaje, para saber si vas bien por el camino porque igual te toca niebla... La noche es dura. Vas centrado en ello, pero es dura».

Estilo en carrera

La corredora beasaindarra revela que disfruta más bajando que subiendo, mientras que el donostiarra asevera que «a mí me gusta mucho subir (andando) pero he ido aprendiendo a regularlo para luego ir más fuerte en las bajadas. Desde mi punto de vista, en este tipo de carreras el tiempo que vayas a ganar o perder está en las bajadas. Si no vas bien, pierdes tiempo. Se te van las horas sin darte cuenta».

Asier, durante una prueba de montaña. / A.A.

El recorrido se completará íntegramente por territorio vizcaíno, pasando por las tres Juntas Generales: Gernika, Abellaneda (Zalla) y Gerediaga (Abadiño). Se atravesarán 32 municipios de las comarcas de Busturialdea, Uribe, Gran Bilbao, Encartaciones, Arratia/Nervión y Duranguesado. Unos terrenos que conocen en parte: «Y eso ayuda. Ayuda identificar dónde está la montaña o cuál es aquélla para dosificarte». Además, y como puntos de soporte y supervivencia, la carrera ha colocado 18 avituallamientos y dos bases de vida (Balmaseda y Barazar): «Ahí te puedes cambiar de ropa, comer, darte una ducha... Esto último viene muy bien. Una vez me dijeron que me duchara si pensaba en retirarme. Y funcionó» (frase de Arantxa).

Arantxa y Asier realizan una consulta en un ordenador. / Sara Santos

Si la meteorología es un aspecto básico en la montaña, muy a tener en cuenta cuando se planifica una excursión al aire libre, para este desafío se antoja fundamental, un juez decisivo: «Están anunciando sol y nubes y temperaturas entre 16 y 21 grados. Sería lo ideal junto a una noche clara. A ver si no tenemos niebla porque es horrorosa, especialmente por la noche. La niebla, la noche y el frontal te cansan muchísimo, te agota la vista».

Material, ropa, comida...

La organización les obliga a llevar un GPS, teléfono móvil y también mallas por debajo de la rodilla. Camiseta térmica, chubasquero cortavientos, frontales, manta térmica... serán parte de su material. Asier, por ejemplo, se cambiará de calzado, el neumático del corredor, en las dos bases de vida. Y aporta un elemento clave, la pócima mágica: el arroz. «La gente que me conoce ya sabe que suelo llevarlo». Y, claro, entre risas comentamos que se le pegarán todos. En los avituallamientos irán alimentándose a base de chocolate, frutos secos, gominolas, geles energéticos... Y la pócima de Arantxa será el churrusco de pan, «porque apetece cambiar de sabor».

También les preguntamos cómo se confecciona un entrenamiento para afrontar un desafío de semejante envergadura. «Desde diciembre estamos preparándonos. Entrenas haciendo carreras y maratones», cuenta Asier. Arantxa, por su parte, a quien le han planificado un plan de trabajo, corrió como Asier la Goierri Trail, la hermana pequeña de la Ehunmilak (cien millas), como entrenamiento. Pero ésta se suspendió por el mal tiempo, así que se desplazó hasta Baqueira para participar en otra similar. Empezó el año con un Ironman: 3,8 km nadando, 180 km en bicicleta y 42 km corriendo. Entre semana nada y anda en bici y el fin de semana, a un destino: el monte. En vacaciones, también. Con las zapatillas en la mochila.

Tipo de zapatillas que los corredores de montaña tienden a utilizar para afrontar sus desafíos. / Sara Santos

En este tipo de competiciones deportivas parece que el estado físico es la clave para acabar la carrera, pero ellos desvían el foco a otra cualidad: la fortaleza mental. «Hay muchos bajones durante la carrera (rozaduras, empeoramiento del tiempo, ampollas, caídas...), pero tienes que saber darle la vuelta. Hay que intentar despistar esos malos pensamientos, distraerte, sacar algo de la mochila y ponerte a comer, bajar ritmo y pensar que se pasará... Hay que ir concentrado. Pensar en muchas cosas o en nada», sentencian.

Capacidad de sufrimiento

No venirse abajo será crucial si además descubrimos que el perfil es más duro en la parte final de la carrera. La traca final es potente, con lo que cobra mucho sentido ese mensaje de la dosificación. Arantxa dice que «para mí la carrera va a empezar en el kilómetro cien. Y la previsión que manejamos es la de completar la carrera entre 40 y 50 horas». Como bromea Asier, «si dejas bien atado el trabajo y la familia, al final es tu plan de fin de semana» (risas).

Cuando ya hemos trabajado la confianza sacamos a la palestra un tema un tanto complejo, que induce al debate. ¿Hasta cuándo se van a estirar los límites del ser humano? ¿Merece la pena sufrir tanto? ¿Y ellos? ¿Hasta cuándo van a exprimir sus cuerpos?: «Hasta que resista el cuerpo. Mientras haya ilusión, ganas y fuerza... Yo, de hecho, ya pienso en alguna de 300 kilómetros que se hace en una semana», comenta Arantxa.

Seguimos en esta línea. ¿Sufren más que disfrutan o disfrutan más que sufren?: «Sufrimos en carrera, obviamente, pero también disfrutamos. De hecho, yo disfruto mucho más. Subir un monte y ver el amanecer es un momento impagable. No tiene precio. Es cierto que hay otros momentos duros. Pero terminar es brutal, una sensación espectacular», sostienen ambos.

La soledad del corredor de fondo es uno de esos temas que han aportado mucha literatura al relato. La montaña siempre ha tenido un fuerte componente ligado a la soledad, a rumiar los pensamientos, a abstraerse de la vida de la ciudad. También de disfrutar de la belleza del paisaje, si es virgen mejor: «Vamos a estar bastante solos mucho tiempo. No hay mucha gente participante (unos 100) y es una distancia muy larga. Se estirará mucho. ¿Abandonos? Dependerá de muchas cosas, sobre todo del tiempo. Pero la gente que se ha apuntado a la Deiadar, seguro que viene de hacer la Ehunmilak. Tienes que tener una trayectoria importante antes».

Galería. Arantxa otea el horizonte. / Arantxa de la Fuente

El miedo es libre

Ya en la parte final de la charla se acaban deslizando los temores, como si fuera una señal de que el tiempo se acaba. De que llega la hora. Los nervios. Un miedo natural. «Mi gran problema es el estómago, que me ha dado guerra en alguna ocasión», apunta Arantxa. Asier espera que no le pase nada en los primeros kilómetros (60 kilómetros) que le estropee la carrera. También piden a la organización que el balizaje esté bien colocado. Coinciden, aunque parezca una idea inverosímil, que se puede acabar la carrera únicamente andando. 200 kilómetros en un tope de 56 horas.

Asier confiesa no llegar en el mejor momento del año. Arantxa, en cambio, sí. Él arribará en el día a Gernika; Arantxa dormirá allí la víspera. Tienen claro que hay que ser duro para acabarla. Confían en sus posibilidades. Y señalan el Gorbea como la clave del maratón. Si llegan a Urkiola (kilómetro 163), dicen que la acaban.

Ambos miran al horizonte y sueñan con Gernika. Con la meta. Con el abrazo de su gente. Saben que van a sufrir, pero no hay gloria sin sufrimiento. La gloria sólo es para los valientes.