«El bienestar del entrenador no puede ser el gran olvidado» Renuncia. Hasta cuatro entrenadores de equipos guipuzcoanos no seguirán el curso que viene en sus cargos por decisión propia. La psicóloga deportiva Edurne Munarriz analiza para DV los motivos que les empujan a dejarlo. «La salida del técnico no siempre responde al fracaso deportivo, sino a un agotamiento emocional»