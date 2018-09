MAS DEPORTES El Bidasoa-Irun triunfa en Egia Jon Azkue, que marcó cinco goles, supera la defensa del Toulouse para lanzar a portería en un abarrotado polideportivo de Egia. / UNANUE Los irundarras cuajaron un partido sobresaliente para ganarle al Toulouse y llevarse la edición veinticuatro del torneo BORJA OLAZABAL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 2 septiembre 2018, 08:42

La veinticuatro edición del Torneo Internacional de Egia fue redonda. La organización volvió a presentar un campeonato del más alto nivel y, además, el título fue para el equipo local, para un Bidasoa-Irun que se impuso en la final 31-23 al Toulouse realizando un balonmano de muchos quilates.

31 BIDASOA 0 TOULOUSE Bidasoa-Irun: Rangel (18 paradas y 2 goles), Zabala (2 goles), Leo (1), Paco (1), Tesoriere, Serrano, Cavero (3, 1p.) -siete inicial- Gómez, Aldaba (1), Azkue (5), Crowley (2), De la Salud, Esteban Salinas (2), Satrustegi, Rodrigo Salinas (5), Rudy (7, 1p.). Fenix Toulouse: Idrisi (4 paradas), Tribillon (2), Olsson (4), Gilbert (3), Solé, Chelle (5, 1p.), Jacobsen (4) -siete inicial- Bonnefoi (4 paradas), Mongin, Delanghe, Halini, Marnioux, Arnau (2), Ruiz, Ilic (2), Bertini, Labro, Bonilauri (1). Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-5, 4-5, 8-6, 11-8, 14-10 (descanso) 18-12, 19-16, 24-17, 26-19, 29-21 y 31-23. Árbitros: Hnos. Escudero. Excluyeron por parte del Bidasoa a Leo y Tesoriere. Y del Toulouse a Ruiz, Delanghe, Marnioux, Ilic y Jacobsen. Incidencias: Final del Torneo Internacional de Egia disputada en el polideportivo del barrio donostiarra.

También se decidió ayer el tercer y cuarto puesto con el partido que enfrentó a Helvetia Anaitasuna y Benidorm. Los navarros se impusieron con un claro 29-21.

PALMARÉS Torneo 1 Bidasoa-Irun 2 Fenix Toulouse 3 Helvetia Anaitasuna 4 Benidorm Mejor jugador Rangel Luan (Bidasoa-Irun) Máximo goleador Rudy Seri, 11 goles (Bidasoa-Irun)

Lo que hizo el Bidasoa-Irun en la primera parte (y en todo el partido) contra el Toulouse hacía mucho que no se le veía al equipo irundarra. Fueron treinta minutos de altísimo nivel. Cierto es que Jacobo Cuétara tuvo que pedir el primer tiempo muerto antes del minuto cinco, con el 0-3, pero a partir de entonces, los de amarillo fueron una pesadilla para el conjunto francés.

Que el Toulouse se quedara en diez golez tras los primeros treinta minutos lo dice todo. Los irundarras defendieron 6:0 o 5:1 y con cualquiera de los dos sistemas bloquearon el ataque galo. Rangel dio un recital en portería, acabó el primer tiempo con diez paradas (17 en total y mejor jugador del torneo). La defensa fue todo un espectáculo. Porque sí, en este deporte, ver defender a un equipo como lo hizo el Bidasoa en la primera mitad, es música para los oídos.

Los bidasotarras le dieron la vuelta a su mal inicio y empezaron a tomar ventaja hasta llegar a tener cinco goles de renta tras un gol a la contra de Aldaba, que colocó el 13-8. La primera parte acabó con el 14-10. Una primera parte en la que además del gran trabajo grupal, hay que destacar el primer gran partido de Rudy Seri. El lateral francés ha llegado a Irun para ser un hombre importante y ayer enseñó de lo que es capaz su brazo derecho cuando salta desde los nueve metros.

A la vuelta de los vestuarios nadie en Egia se fiaba del Toulouse. Su primera parte no había sido buena, pero seguro que no se iban a dejar llevar.

Y no lo hicieron, pero el Bidasoa no bajó el nivel. La defensa, con Paco y Tesoriere, siguió nublando a los franceses y el ataque, bajo la batuta de un soberbio Jon Azkue y un resolutivo Rodrigo Salinas, no dejó de encontrar portería.

Y así fueron pasando los minutos, con rentas cada vez mayores hasta el 31-23 final. Partido y torneo para un Bidasoa que llega al inicio liguero del próximo viernes en Artaleku contra Anaitasuna en plena forma.

Siete ideal

No pudo disputar el partido de ayer Kauldi Odriozola, que se encontraba en Logroño en la gala de la Liga Asobal. El extremo del Bidasoa acudió a esta cita porque es uno de los jugadores que integra el siete ideal de la pasado temporadal al igual que Imanol Garciandia.

No había un guipuzcoano en el siete ideal de la Asobal desde la temporada 12/13, cuando Julen Aginagalde fue el mejor pivote. El irundarra fue cuatro años seguidos el mejor en su puesto y en tres de esos años fue nombrado MVP de la liga.