Balonmano El Bidasoa-Irun recupera la sonrisa en la Copa Los irundarras se impusieron al Alarcos 26-33 en la segunda ronda del torneo en un partido que se resolvió tras el descanso BORJA OLAZABAL IRUN. Jueves, 18 octubre 2018, 07:47

La Copa de Rey es ese torneo que, bien organizado, como pasa en el balonmano, depara atractivas jornadas como la que se vivió ayer. Se disputó la segunda ronda del torneo copero, en la que entraban en liza los equipos de la Liga Asobal para enfrentarse a los que se habían clasificado de la División de Honor Plata, a partido único y en casa del rival de inferior categoría, y se dieron muchas sorpresas. No sucedió en el caso del Bidasoa-Irun, que se impuso con solvencia en el Quijote Arena al Alarcos Ciudad Real.

26 ALARCOS 33 BIDASOA-IRUN Alarcos Ciudad Real: Rodríguez, Beret (1 gol), Sario (5), Gómez (3), Lumbreras (3), Almansa (1), Urain, Ariel (4), Serrano, Revuelta, Candeleda (2), Negrete (3), Lewis (2), Plaza (1), Curtis (1), Navajas. Bidasoa-Irun: Rangel, Cavero (1), Zabala (6), Aldaba, Kauldi (2), Serrano (5), Esteban Salinas (3), Paco, De la Salud (4), Leo (9), Azkue (1), Seri (2), Tesoriere. Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-7, 8-9, 10-11, 12-13, 15-16 (descanso) 17-19, 18-23, 19-23, 22-27, 25-32 y 26-33. Árbitros: Colmenero y Rollán. Excluyeron al local Curtis y al visitante Cavero. Incidencias: Segunda ronda de la Copa del Reyy disputada en el Quijote Arena.

Eso es al menos lo que dijo el resultado final, un contundente 26-33 a favor de los de amarillo, aunque el partido tuvo su complicación para el equipo de Irun, que durante la primera parte no consiguió despegarse de su rival y durante algunos momentos se pasearon por la cancha ciudarrealeña los fantasmas del año pasado, cuando el Bidasoa fue eliminado por un equipo de la 'B' en esta mista ronda. Ayer, afortunadamente, no sucedió.

Los hombres entrenados por Jacobo Cuétara no entraron mal al partido y para el minuto diez ya tenían la primera pequeña ventaja con el 5-7, pero los locales estaban dispuestos a dar guerra y no se dejaron ir. La defensa del Bidasoa, que tan buen rédito le está dando al equipo de Irun en el inicio liguero, no pudo parar al Alarcos, que consiguió quince goles en los primeros treinta minutos para dejar un apretado 15-16 al descanso.

La eliminatoria, como había advertido Jacobo Cuétara, iba a tomar color local si el marcador iba ajustado porque los nervios podían asomar, pero los bidasotarras volvieron del descanso sin carga alguna y en diez minutos dejaron el partido prácticamente sentenciado.

Plácido final

Los irundarras apretaron en defensa y a partir de ahí llegó la victoria. En diez minutos recibieron solo tres goles y marcaron siete para ponerse cinco arriba. El 18-23 empezaba a aclarar el horizonte para los de amarillo, que ya no pasaron más apuros para llevarse el partido. Esos cinco de ventaja se fueron hasta los seis con el 17-23 y el final del choque fue plácido para el Bidasoa, que acabó ganando por siete, 26-33.

El mejor jugador del conjunto amarillo fue Leo Renaud, que marcó nueve goles, y fue seguido de cerca por Mikel Zabala, que hizo seis.

Tres eliminados de Asobal

El Bidasoa-Irun, que jugará el sábado en Artaleku contra el Teucro a las 16.00 horas el partido de la séptima jornada de la Liga Asobal, es uno de los ocho equipos que siguen adelante en la Copa. Tres son de la 'B', Puerto Sagunto, Torrelavega y Agustinos, que sorprendieron a los Asobal Cangas, Alcobendas y Sinfín, y los otros cinco de la máxima categoría; Además de los de Irun, el Benidorm, el Teucro, el Atlético Valladolid y el Puente Genil. Estos ocho equipos se enfrentarán entre sí en la siguiente ronda de la Copa.