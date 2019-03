Balonmano El Bidasoa-Irun, a preparar la Copa Recibe este miércoles al Anaitasuna en Artaleku B. O. Lunes, 4 marzo 2019, 08:38

El Bidasoa-Irun no pelea por ganar la Liga Asobal, pero sí por intentar mantener el segundo puesto ante el acoso de equipos como el Logroño, que está a un solo punto de los irundarras y no falla. Pero esta semana los hombres de Jacobo Cuétara no tendrán que fijarse únicamente en el campeonato liguero, también tendrán que hacerlo en la Copa del Rey. Y es que el miércoles, a partir de las ocho y cuarto en Artaleku, los de amarillo disputarán el encuentro de ida de la cuarta eliminatoria copera contra Helvetia Anaitasuna. Es la última ronda antes de la final a ocho con la que se resolverá el torneo, por lo que se trata de una cita de máxima importancia.

La buena marcha del equipo de Irun les hacer llevar la vitola de favoritos. También los precedentes de este curso. En la primera vuelta en liga, en Artaleku, el Bidasoa se impuso 26-24 y a la vuelta de navidades, en La Catedral de Pamplona, el triunfo fue más claro aun, 19-27.

El resultado del encuentro del miércoles será vital para afrontar siete días después la vuelta, pero en medio los bidasotarras deberán disputar un nuevo compromiso liguero. Y es que el sábado, a partir de las 18.30 horas en Artaleku, los de amarillo recibirán al Cangas en la jornada 21 de la Asobal. En la primera vuelta el Bidasoa perdió en O'Gatañal, pero no parece que la sorpresa vuelva a saltar y los de Irun podrán seguir una jornada más segundos.