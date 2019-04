Balonmano El Bidasoa-Irun hace oficial la renovación de Iker Serrano por dos temporadas más Iker Serrano. / Juantxo Lusa O.T. Martes, 16 abril 2019, 08:06

El Bidasoa-Irun lleva varios meses trabajando en las renovaciones de algunos de sus jugadores y ayer hizo oficial la noticia adelantada por este periódico, la ampliación de contrato de uno de ellos, el capitán Iker Serrano. El pivote finalizaba su vinculación con el club en el mes de junio, al término de esta temporada, pero ha llegado a un acuerdo con el club para seguir dos años más vistiendo de amarillo.

Tal y como señalaba la nota de prensa emitida por el Bidasoa, el club y el de Urretxu se han dado la mano para que el jugador siga en el equipo bidasotarra hasta el 30 de junio del año 2021. El capitán volvió a Irun en la temporada 16/17 y cuando espire el recién firmado contrato, acumulará cinco campañas seguidas como bidasotarra.

Serrano ha declarado que «estoy muy feliz porque siempre he tenido el objetivo de retirarme aquí y esta renovación me acerca un poco más a esa meta que me marqué cuando volví a Irun».

La ya dilatada trayectoria del urretxuarra, nacido en 1984, le ha llevado a jugar en equipos como el Urola, Bidasoa, Zarautz, Huesca, Almería, Arrate, Puerto Sagunto, París, Mulhouse y vuelta al Bidasoa, donde cumple su segunda etapa.

La de Serrano es la primera de las renovaciones anunciadas, pero en el Bidasoa también seguirán el especialista defensivo Thomas Tesoriere y el extremo irundarra Adrián Crowley, que terminaban contrato. Además, el club trabaja en la ampliación de contrato de dos de las perlas del balonmano guipuzcoano como Jon Azkue y Kauldi Odriozola, comprometidos hasta el 2020.

Azkue, operado con éxito

Odriozola seguirá ayudando al equipo en las seis jornadas que restan de esta temporada, pero Azkue no jugará más por culpa de la rotura del labrum del hombro izquierdo que se produjo en el partido de Copa contra el Cuenca. El central fue intervenido ayer en la clínica Pakea de Donostia por el doctor Javier de la Fuente y aunque la operación ha resultado exitosa, estará de baja unos tres meses.

El viernes, contra el Sinfín

En el aspecto más deportivo, el Bidasoa volverá a la competición este viernes después de dos semanas de parón. Los irundarras, que son segundos en la Liga Asobal y luchan por Europa, recibirán en Artaleku a las siete de la tarde al Sinfín.