Balonmano El Bidasoa-Irun jugará hoy la final del Torneo de Egia Paco Barthe se dispone a lanzar a portería ante la presión de un defensa del Anaitasuna, ayer en el polideportivo de Egia. / PEDRO MARTÍNEZ Los irundarras se imponen al Anaitasuna y se medirán al Toulouse (19.30). En el partido por el tercer y cuarto puesto jugarán Anaitasuna y Benidorm (17.30) BORJA OLAZABAL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 08:28

El Bidasoa-Irun jugará esta tarde, a partir de las siete y media, la final del Torneo Internacional de Egia tras imponerse ayer 31-25 al Anaitasuna en la primera semifinal y demostrar que va a llegar en perfectas condiciones al inicio liguero. Los irundarras jugarán la final contra el Toulouse, que se impuso al Benidorm por un claro 32-24. Los dos derrotados jugarán el tercer y cuarto puesto, a las 17.30.

31 BIDASOA ANAITASUNA 32 TOULOUSE BENIDORM Bidasoa-Irun: Rangel (12 paradas, 1 gol), Zabala (2 goles), Leo (1), Paco (2), Rodrigo Salinas (5), Cavero (3, 1 p.), Esteban Salinas (4) -siete inicial- Gómez (2 paradas), Aldaba, Azkue (2), Crowley (4, 1 p.), Kauldi, De la Salud (2), Satrustegi, Serrano (1), Rudy (4), Tesoriere. Helvetia Anaitasuna: Bols (13 paradas), Barricart (2), Vaquer (4, 1p.), Bazan, Pujol (1), Nantes (5), Krsmancic (2) -siete inicial- Salazar (1 parada), Izquierdo, Etxeberria (2), Meoki, Adarraga, Méndez (4), Goñi, Ceretta (3), Iturri, Galech, Ugarte (2). Marcador cada cinco minutos: 4-2, 7-4, 9-8, 11-11, 15-13, 17-16 (descanso) 20-18, 23-19, 26-21, 27-23, 30-24 y 31-25. Árbitros: Hnos. Escudero. Excluyeron del Bidasoa a Crowley, Esteban y Rudy. Y de Anaitasuna a Krsmancic, Vaquer, Etxeberria y Ceretta. Incidencias: Semifinal del Torneo Internacional de Egia disputado en el polideportivo egiatarra con 350 espectadores. Fenix Toulouse: Idrissi (14 paradas), Mongin (2 goles), Chelle (3, 1 p.), Olsson (4), Delanghe (2), Marnioux, Halini, García (4), Gilbert (1), Ruiz (1), Sole (7, 1 p.), Bonnefoi, Ilic (5, 3 p.), Andelkovic, Jacobsen (2), Labro, Tribillon (1), Bonilauri. Benidorm: Mijuskovic (6 paradas), Marchán (4 goles), Porras (3), Simonet, Rivero, Robles (3), Paván (6, 2 p.), Dapiran (1), Juanpe, Grau, Revin, Abinzano, Cabanas (4, 1 p.), Calderón (1), Vial (4 paradas), Skillhammar, Folques (2, 1 p.). Marcador cada cinco minutos: 2-3,4-5, 8-6, 9-7, 12-8, 16-10 (descanso) 18-12, 22-14, 25-17, 26-19, 30-21 y 32-24. Árbitros: Álvarez y Bustamante. Excluyeron del Toulouse a Olsson, Delanghe, Halini y Andelkovic. Del Benidorm a Grau, Revin y Calderón. Incidencias: Semifinal del Torneo Internacional de Egia disputado en el polideportivo egiatarra con 350 espectadores.

Entró el Bidasoa-Irun en la primera de las semifinales dispuesto a conseguir el pase para la final por la vía rápida, pero superar a un equipo como Anaitasuna nunca es tarea sencilla. Los irundarras establecieron un 6:0 defensivo ante el que poco pudieron hacer los navarros en los compases iniciales y el marcador se marchó rápidamente al 6-2.

Pero esos cuatro tantos de renta se evaporaron tras varios errores en ataque de los amarillos. Anaitasuna no perdonó en transiciones rápidas y empató el partido (9-9). Para entonces Cuétara ya había pedido su primer tiempo muerto. Y el entrenador del Bidasoa volvió a parar el partido con la primera ventaja de los navarros en el minuto veinte (11-12).

El segundo toque de atención del técnico tuvo efecto y el Bidasoa volvió a entrar en partido para darle la vuelta al marcador y acabar el primer tiempo por delante (17-16).

Recital tras el descanso

De lo que parecía se había convertido en un encuentro igualado se pasó a un auténtico recital por parte del equipo de Irun tras el descanso. Sobre todo en defensa. Muchas piernas en el centro, Rangel empezó a sacar balones y los de amarillo se fueron despegando hasta acabar ganando con relativa comodidad.

Y con la defensa funcionando, el ataque se movió con más soltura. El Bidasoa-Irun no solo ganó, si no que se gustó. La conexión con el pivote funcionó y brilló. Un gol de Esteban Salinas de espaldas levantó al público de sus asientos. Y su compañero de posición, Serrano, no se quiso quedar atrás marcando también sin mirar a puerta. Aunque el premio al mejor gol se lo llevó el primero, que recibió de su hermano Rodrigo un pase bajo las piernas y marcó.

Al final, el 31-25 del marcador dejó claro quién había sido el mejor equipo sobre la cancha.

No hubo sorpresa en la segunda semifinal, en la que el Toulouse mostró su superioridad y superó con solvencia al Benidorm. Los alicantinos aguantaron veinte minutos, perode ahí en adelante, los franceses impusieron su ley. El 16-10 del descanso ya dejaba casi sentenciado un partido que finalizó con 32-24.