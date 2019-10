Natación Bidasoa XXI y Oarsoaldea se unen en un proyecto común Foto del club de la temporada pasada. / Bidasoa XXI Con esta fusión los dos clubes de natación se convierten en el equipo más grande de Gipuzkoa al contar con alrededor de 200 nadadores ANA VEGA Viernes, 18 octubre 2019, 10:35

El Bidasoa XXI y Oarsoaldea comienzan una nueva e ilusionante temporada como un único equipo. El resultado de esta unión convence a las dos partes que miraban al futuro de distinta manera. Oarsoaldea Igeriketa Taldea se quedaba para esta temporada sin el que ha sido su entrenador y 'hombre para todo' en los últimos veinte años. Xabi Goya comunicó en febrero a la directiva que después de tantos años de dedicación necesitaba dar un giro a su vida y que abandonaba el club «pero no pensaba dejar al equipo sin entrenador», explica el lezoarra. «Sabía que iba a ser muy difícil encontrar relevo porque al ser un club pequeño aquí no hay retribuciones económicas además temía que al dejar el equipo en el que llevo tantos años, muchos nadadores dejasen de nadar y Oarsoaldea fuese desapareciendo poco a poco». La solución que se planteó es la que se ha llevado ahora a cabo. Xabi Goya planteó a Ane Saseta, presidenta del Bidasoa XXI. la posibilidad de una unión comarcal y ambas partes comenzaron a trabajar en la posible fusión de los equipos. «Tenía mucho miedo de cómo lo iban a aceptar los nadadores pero la verdad es que están todos encantados. Teníamos un par de chicos que estaban un poco apartados del grupo y que ahora entrenan con el Bidasoa y por otra parte ha venido Gorka Legorburu, antiguo nadador bidasotarra a hacerse cargo de nuestro grupo y están todos muy contentos, tanto entrenador como deportistas así que todo son buenas palabras hacia este proyecto», resume Goya.

Xabi Goya da instrucciones a algunas de sus nadadoras. / Oarsoaldea.

Cambio en el escudo

A efectos prácticos el nombre del club seguirá siendo Bidasoa XXI aunque la razón social incluye ambas comarcas en un interminable nombre: Club Deportivo Natación Hondar-Irun-Oarsoaldea Bidasoa XXI. El escudo del club también cambiará en vez de las dos líneas amarillas que ahora lleva con los nombres de Irun y Hondarribia, añadirá una tercera para incluir el nombre de Oarsoaldea. «La idea es que los nadadores se sientan parte del club como un todo, no como una absorción. La natación es un deporte muy duro y si no se dan unas buenas condiciones como tener un buen ambiente, un grupo majo de tu edad que te permita acudir a competiciones en condiciones o cosas así… es muy fácil que los nadadores lo dejen. Ahora Oarsoaldea se resguarda bajo un paraguas mayor, con más organización y más posibilidades que hace que podamos seguir ofreciendo un futuro a los deportistas», resume Xabi Goya, satisfecho por cómo deja el club. «Ya les he dicho que les seguiré visitando», afirma, sonriente.

En el Bidasoa XXI encajaron muy bien la idea de la unión de los clube. «Estamos muy ilusionados con este proyecto común -señala Javier Iguiñiz, director deportivo del Bidasoa XXI- estamos arrancando la temporada, todavía quedan muchos flecos pero poco a poco iremos perfilando todo». Con la aportación de unos 45 nadadores ahora el nuevo y reforzado Bidasoa XXI cuenta con alrededor de 200 nadadores sin contar disciplinas como natación adaptada o Master. Esto le convierte en el equipo más numeroso de Gipuzkoa. «Es importante ampliar la base porque nos ayudará a reforzar el equipo a medio-largo plazo. Sabemos que va a ser todo un reto organizar tanto deportista. Ahora contamos con siete piscinas para gestionar pero, de momento, no queremos cambiar muchas cosas, el objetivo es dar continuidad a los grupos e ir trabajando poco a poco de forma paralela», explica Iguiñiz.

El director deportivo del Bidasoa considera que la unión de los clubes se notará sobre todo a nivel provincial en cuanto a resultados, «no tanto a nivel nacional pero eso ya llegará. Este es un proyecto que dará sus frutos más adelante»

Incorporaciones

Para reforzar el equipo a nivel nacional el Bidasoa XXI cuenta desde esta temporada con tres incorporaciones. Las hermanas Ainhoa y Leire Martín, estilistas nacidas en 2003 y procedentes de Buruntzaldea reforzarán un equipo femenino que ha ido perdiendo miembros poco a poco y que necesita de músculo para mantenerse en la copa de España de clubes. El equipo masculino, ya de por sí bastante potente, se reforzará con la incorporación del fondista mallorquín Jon Piñeiro (2000), internacional junior en 2017 y que la temporada pasada formó parte del Gredos San Diego.

El próximo mes tiene lugar ya el Campeonato de España de piscina corta pero será sólo una toma de contacto. Más relevancia le dan a la Copa de Euskadi que tendrá lugar a principios de diciembre y sobre todo a la Copa de España de Clubes que se celebrará el 20 de diciembre.