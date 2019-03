Balonmano Centenario mirando a Europa Azkue, con la Copa de Europa y la Recopa del Bidasoa. / F. DE LA HERA Jon Azkue jugó su partido 100 en Asobal ante el Benidorm | El Bidasoa-Irun visita mañana al Puente Genil (19.00, GOL) con el objetivo de mantener el segundo puesto O.T. IRUN. Jueves, 28 marzo 2019, 07:08

Siete jornadas y la final a ocho de la Copa. Eso es lo que le queda al Bidasoa-Irun para cerrar una temporada en la que el equipo ha vuelto a pelear con los grandes de la Liga Asobal. Los irundarras, subcampeones de la Copa Asobal, sueñan ahora con otra final y con clasificarse para competir en Europa la próxima campaña.

El siguiente escollo es el de mañana en tierras cordobesas contra el Puente Genil (19.00, GOL) y una semana después llegará la mencionada final a ocho, que otorgará al finalista un billete para Europa. Los dientes se le están empezando a poner muy largos a la afición bidasotarra.

El acierto en los fichajes ha sido clave, pero también el crecimiento de jugadores que llevan en Irun desde que eran unos chavales. Es el caso de Jon Azkue, que llegó al Bidasoa procedente del Arrate cuando todavía era juvenil y en el partido del sábado pasado contra el Benidorm se hizo centenario en la Liga Asobal.

El central de Orio cuenta que «hace unas semanas supe que iba a llegar al partido 100. Es algo bonito. Significa que he tenido continuidad en la Asobal en los últimos años». Cumplirá los 101 en Puente Genil y, casualmente, ante el entrenador con el que debutó en la máxima categoría. «Jugaba en el juvenil del Arrate cuando Julián Ruiz empezó a llamarme para los entrenamientos. Primero me llevó a un partido en casa contra el CAI, pero me desconvocó a última hora. Luego viajé a Guadalajara y estuve en el banquillo. Finalmente pude debutar en Eibar contra el Portland. Era un crío y siento que he ido aprovechando cada oportunidad».

Contando la del debut, la presente sería su quinta temporada en la Asobal, aunque ha jugado cuatro completas, todas con el Bidasoa. Sin lugar a duda, es el curso en el que más está disfrutando. «Un año increíble. Algo que poca gente podía imaginar. Todos soñábamos con hacer una temporada así algún día, pero es que hemos hecho final de Copa Asobal, estamos en la final a ocho de la Copa y vamos segundos a siete jornadas del final... El Bidasoa llevaba mucho tiempo sin vivir algo así y tenemos que saber aprovechar el momento y disfrutarlo. Hay que darle mucho valor y mérito porque nunca sabes cuándo se va a acabar lo bueno».

Reto mayúsculo

El Bidasoa-Irun es segundo, pero al inicio de esta jornada solo tenía dos puntos de ventaja sobre el quinto clasificado. La lucha por Europa a través de la Liga Asobal va a ser dura, con Logroño, Ademar y Granollers como rivales. También será muy complicado el camino vía Copa del Rey. Los guipuzcoanos han evitado el lado del cuadro del Barça, pero deberán medirse al Cuenca, que ya les ganó en liga, y al Ademar o al Granollers en una hipotética semifinal.

Jon Azkue avisa de que «si alguien piensa que el Bidasoa, por ir segundo, va a ganar todos los partidos por diez goles, está equivocado. Será muy difícil y necesitamos que la afición esté con nosotros en todo momento. Lo que hace años parecía imposible y a principio de temporada era un sueño, ahora está más cerca. Tenemos en mente ese objetivo y esa ilusión por entrar en Europa, pero queda mucho y hay que seguir trabajando».

Dado que a través de la liga hay tres pases a Europa seguros y que el otro depende de lo que pase en la Copa, las cuentas son claras. La media de puntos necesaria para acabar en tercera posición ha sido de 40,6 en los últimos años. El Bidasoa tiene 32 y restan 14 en juego. «Sabemos que en las segundas vueltas los equipos aprietan mucho. Aquellos que entraron en Europa el año pasado puntuaron muchísimo y este año también se está marcando ese ritmo tan alto. Vamos a tener que superar la puntuación de la primera vuelta y de momento vamos a buen ritmo. De todas maneras, va a ser muy exigente».

Para mantener este ritmo de puntuación toca, de salida, sumar los dos puntos que se pondrán en juego mañana en Puente Genil. «No nos podemos despistar por mucho que nos enfrentemos a un equipo que esté peleando por la permanencia. Son dos puntos que llegan antes del parón de la Copa y de las selecciones. Es muy importante conseguirlo en esta jornada de enfrentamientos directos. Será muy complicado. Su juego es similar al de Benidorm, al que nos costó ganar el sábado pasado. No hay más que mirar a la primera vuelta, en la que el Puente Genil nos hizo sufrir mucho en Artaleku».

Renovará contrato

Azkue está tocando el cielo con el Bidasoa, pero quiere llegar más alto. Su nombre suena como refuerzo de otros equipos y acaba contrato dentro de un año, pero renovará con el conjunto de Irun. No lo dice, pero a buen entendedor... «De momento tengo contrato y estoy muy tranquilo. Cuando renové el año pasado declaré que quería ser parte del Bidasoa en Europa y sigo manteniendo eso. Es algo que cada vez veo más cerca. Siempre resulta más fácil quedarse en un sitio donde te sientes a gusto».

Jon Azkue garantiza tener bien cubierto el puesto de central en el Bidasoa-Irun los próximos años. Cuando el club confirme las renovaciones de Kauldi Odriozola, Iker Serrano y Thomas Tesoriere, ya adelantadas en este periódico, el futuro bidasotarra será de color amarillo brillante.