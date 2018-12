Natación El Bidasoa XXI vuelve a la Copa de Clubes Jon Mujika, Amaia Cendoya y Maialen Saez del Bidasoa XXI. / Aitziber Marcos El club se refuerza un año más con nadadores franceses procedentes del Canet con el objetivo de mantenerse entre los ocho mejores equipos de España ANA VEGA Jueves, 20 diciembre 2018, 12:32

El Bidasoa XXI vuelve este fin de semana a competir en la Copa de España de Clubes. El equipo irundarra tiene representación tanto masculina como femenina en la División de Honor donde se citan los ocho mejores clubes del Estado. La competición se celebra de viernes a domingo en Gijón y el Bidasoa acude, como cada año, con el principal objetivo de no bajar de categoría. La ex nadadora internacional Ane Saseta, que estrena puesto como presidenta del club esta temporada, confía mucho en sus nadadores pero no las tiene todas consigo. «En categoría masculina la permanencia está prácticamente asegurada pero las chicas van a tener que pelear. Sobre papel estamos en la séptima plaza pero en la Copa todo puede ocurrir. Una descalificacion, tuya o de otro club, hace que las cosas cambien totalmente».

Precisamente, para tratar de cumplir objetivos, el club ha decidido, al igual que viene haciendo en años ateriores, reforzarse con un puñado de nadadores y nadadoras del club francés Canet para mantenerse entre la élite de la natación española. A las bajas de Catalina Corró que compite este año en el CN Sabadell y las de Markel Alberdi y Juan Tolosa que ya han abandonado la natación de alto rendimiento se suma la decisión de Duane da Rocha de no competir. El Bidasoa XXI fichó a la malagueña a principios de temporada con la intención de que les ayudase en las competiciones nacionales pero finalmente no ha podido ser. «Duane quería alargar la transición que hacen los nadadores de élite desde que dejan de estar al más alto nivel hasta que dejan de competir pero ella está ya sumergida en su nueva vida y no está para comprometerse por lo que no podemos contar con ella», explica Ane Saseta.

Así las cosas, el Bidasoa XXI se presenta a la Copa de España de Clubes con once chicos y once chicas. En categoría masculina competirán los tres hermanos Aguilar, Oskitz, Aritz y Xabier. Oskitz Aguilar no está igual de forma que cuando entrenaba en el Centro de Alto Rendimiento pero aún así se espera mucho de él y está recuperando la confianza poco a poco. También estarán los hermanos Arruabarrena, Ander y Unai, que se repartirán los estilos y las pruebas de braza. Ander llega de Estados Unidos donde ha decidido desplazarse para poder estudiar y entrenar y ha aterrizado con buenas sensaciones después de mejorar sus marcas en 400 estilos recientemente. Ion Mugika es la baza espaldista del Bidasoa y Alejandro López el otro bracista. También recupera el Bidasoa a Rufino Regueira para el 50 mariposa. El espaldista Simon Brefuel, el mariposista Kyllian Alexis Brenon y el crolista Jean Marc Delices son los refuerzos masculinos provenientes del club Canet. Gorka Olaizola acude también como reserva.

Amaia Cendoya y Maialen Sáez encabezan el equipo femenino acompañadas por Ainara Etxebeste, Maddi Fernández y Leire Martínez. El conjunto tendrá que tirar además de algunas nadadoras jovencitas como Ane Larios o Maialen Navaridas, ambas nacidas en 2003 para completar las pruebas. El refuerzo del otro lado de la muga estará compuesto por caras conocidas en el panorama francés como Coralie obral, Solene Gallego, Pauline Cousson y Margeaux Fabre.

La presidenta del Bidasoa XXI reconoce que hubiera preferido ir a la Copa sólo con nadadores de casa pero también señala que mantener la categoría es importante para el club. «Me fastidiaría mucho perder la categoría justo el año en el que yo soy presidenta. Tengo muy buenos recuerdos de la Copa, cómo llegamos casi de sorpresa a la segunda división y en dos años estábamos ya en División de Honor». Lo que sí que se marca como objetivo la nueva presidenta es seguir apostando por la cantera. «Tenemos que intentar subir a la gente al primer equipo y continuar en la Copa». Los resultados los veremos este mismo domingo.