Balonmano El Bidasoa cambiará hoy de presidente tras 16 años Los candidatos Gurutz Aginagalde (izquierdad) y Iñaki Emaldi (derecha) Durante esta tarde se celebrarán las elecciones para conocer el sucesor de José Ángel Sodupe, que será Iñaki Emaldi o Gurutz Aginagalde BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 24 noviembre 2018, 08:46

El Club Deportivo Bidasoa vivirá hoy una jornada histórica, ya que veinte años después, se volverán a celebrar unas elecciones a la presidencia. José Ángel Sodupe, que lleva dieciséis años en el cargo, dejará su cargo y su puesto lo ocupará uno de los dos candidatos que se presentan, el actual vicepresidente del club, Iñaki Emaldi, o Gurutz Aginagalde, que hoy disputará su último partido como profesional en Suiza, correspondiente a la EHF, con el Logroño.

Fue en 1998 cuando los socios del Bidasoa fueron por última vez a las urnas. En aquella ocasión el elegido fue Javier Sesma, que cuatro años después, sin elecciones de por medio porque no había más que una candidatura, fue sucedido en el puesto por Sodupe.

Las elecciones comenzarán con la convocatoria de una asamblea extraordinaria a las 15.30 (15.15 en primera convocatoria) en la cafetería de Artaleku. Lo primero será la presentación de las candidaturas y acto seguido comenzarán las votaciones. Las urnas estarán abiertas hasta las 21.30. Una vez cerradas se procederá al recuento de votos y a la proclamación del nuevo presidente del Bidasoa. Tienen derecho a voto 856 socios, los mayores de 18 años.

Propuesta de Emaldi

Iñaki Emaldi y su grupo de trabajo han ido contando a lo largo de las últimas semanas su propuesta para el Bidasoa.

La candidatura, con seis miembros de la actual directiva, ha sacado pecho con la buena marcha del equipo. «En los últimos cuatro años la situación del Bidasoa ha empezado a ser muy mejorada y, desde la contención del gasto, hemos ido ampliando el rendimiento deportivo. El primer año conseguimos el ascenso y luego nos hemos enfocado en consolidarnos en la Asobal. Esto no es fruto de la casualidad, es fruto de realizar mucho trabajo y meter muchas horas».

También han destacado, en el apartado económico, que «el club está en una situación envidiable y la deuda es solo del 9%».

Propuesta de Gurutz

Gurutz Aginagalde y su equipo anunciaron hace solo tres días su acuerdo con un patrocinador privado, la empresa GO fit. «No podemos seguir pidiendo más a las instituciones y tenemos que apostar por el patrocinador privado. GO fit va a ser uno de los patrocinadores del club si salimos elegidos. Es una de las empresas con las que hemos hablado y seguimos hablando con otras para lograr más acuerdos. Tenemos claro que con este tipo de patrocinios, el Bidasoa se empieza a poner en el camino». Y también se ha hablado mucho de su hermano Julen. «Él dijo que conmigo de presidente sería más factible volver y me haría mucha ilusión verle acabar su carrera como bidasotarra».

Del apartado económico ha apuntado que «la deuda ha crecido en los últimos años y nuestro objetivo es acabar con ese lastre».