Balonmano Bera Bera: carretera y manta hacia la Copa de la Reina Ambición. Esther Arrojeria, Montse Puche y Alba Menéndez, ayer en el Super Amara, patrocinador del equipo, antes del viaje. / LUSA El Bera Bera partió a medianoche en autobús hacia Málaga, trece horas de viaje en busca de su sexto título en once años XABIER GALARTZA Viernes, 20 abril 2018, 09:57

El Bera Bera se ha ganado con toda justicia el apelativo de 'Reina de la Copa' por el claro dominio demostrado a lo largo de la última década. Consiguió su primer entorchado en 2007. Luego le han seguido cuatro más, en 2009, 2011, 2014 y 2016. En la pasada edición se le negó la corona en la final, al caer a manos del Rocasa.

La plantilla del Super Amara Bera Bera emprendió viaje a medianoche hacia Málaga. Y lo hicieron en autobús. Carretera y manta, trece horas de viaje hacia «nuestra competición favorita», reconoció la entrenadora, Montse Puche. «Hemos trabajado mucho para esto, y vamos a disfrutarlo. Y no hay vez que Bera Bera no sea favorito en cualquier competición. Pero hay equipos muy fuertes como Rocasa y Guardés, o el anfitrión Málaga. Es un reto, pero este club siempre está muy al límite, siempre se nos pide ganar, y yo demando eso a las jugadoras. Hasta en los entrenamientos le exijo que ganen. Eso no será un problema. Todo es a tope».

La entrenadora compareció en uno de los supermercados que patrocinan al equipo junto a dos de los referentes de la plantilla, Esther Arrojería y Alba Menéndez. La primera apuntó que llegan a la Copa de la Reina «con muchas ganas, es una competición que al Bera Bera le gusta mucho. Pero por ahora solo pensamos en el Aula Cultural (mañana, 16.00-Tdp), porque nos ha ganado en Liga y no nos podemos relajar. Es la Copa más igualada de los últimos años».

Menéndez añade que «lo daría todo» por levantar la Copa de la Reina. «Pero vamos a ir paso a paso. Es un torneo de tres días en los que te tienes que dejar todo. Vamos a por la Copa. Es un título que gusta mucho al club y a las jugadoras».

El Bera Bera es la 'Reina de la Copa', porque tomó el relevo de manos del mayor dominador de la competición desde su fundación en 1980, el Íber Valencia, que posteriormente fue conocido como Mar Valencia, Osito L'Eliana, Milar y Sagunto en diversas versiones (Parc Sagunt, Astroc Sagunto...).

El cuadro valenciano comenzó su andadura con un subcampeonato (ganó el Rancho Castelldefels) y luego se adjudicó nueve ediciones seguidas. Este hambre de victoria le llevó a acumular 20 campeonatos. El último lo conquistó en 2008 como de Parc Sagunto.

Aiete, Hernani y Bidebieta

En los primeros pasos de la Copa, el Íber batió a dos equipos guipuzcoanos en la final. Su primer título se lo anotó frente al Aiete en la segunda edición (1980) en una final en la que se impuso con claridad (22-10). La segunda final contra un equipo guipuzcoano se disputó en 1984 contra el Hernani.

Para presenciar un nuevo enfrentamiento contra un rival de Gipuzkoa hubo que aguardar hasta 1993. Antes de hacerse con su primera copa el actual Super Amara Bera Bera, heredero del Bidebieta, se anotó tres subcampeonatos más. En la actualidad acumula ocho, lo que le convierte en el primero del ranking de subcampeonatos.

En cuanto a las coronas, si el Mar Valencia cuenta con una veintena, el conjunto donostiarra suma cinco. Le siguen Itxako y Ferrobús Mislata con tres. Son ocho los clubes que a lo largo de estos 38 años se han alzado alguna vez con el cetro.

El camino del Bera Bera hacia su sexto título comenzó con la clasificatoria frente al Santa Eularia de Ibiza. Mañana le dará continuidad con la disputa de los cuartos de final contra el Aula Valladolid, uno de los tres rivales que este año han vencido al Bera Bera en Liga.

Superado este primer escollo, el sábado (16.30 horas) se repetiría una semifinal con el Guardés si las gallegas no patinen ante el anfitrión. Y de cumplirse los pronósticos el domingo (13.00) se repetiría la quinta final casi consecutiva contra el Rocasa.