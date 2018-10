Balonmano Un Bera Bera plagado de bajas recibe al Castellón Las donostiarras, que perdieron en la última jornada en su visita al Porriño, no pueden fallar en Bidebieta (18.00) BORJA OLAZABAL SAN SEBASTIÁN. Sábado, 6 octubre 2018, 10:42

La lucha por el título de las últimas temporadas en la zona alta de la Liga Iberdrola no solo se ha decidido en los duelos directos entre los máximos candidatos al triunfo, también en esos partidos que parecen asequibles pero que pueden costar puntos al menor de los despistes. Al Super Amara Bera Bera le pasó hace quince días en la cancha del Porriño, donde perdió, por lo que no puede volver a fallar si no quiere descolgarse de ese primer puesto que está en manos del Atlético Guardés.

El cuadro donostiarra tiene en su mano seguir siendo uno de los favoritos para alzarse con el título liguero, pero todo pasa por sumar de dos en dos los puntos que se ponen en juego. Las de Imanol Álvarez reciben hoy en Bidebieta (18.00) al penúltimo clasificado, el Castellón, y nada que no sea la victoria debería valer.

El gran problema para el Bera Bera es la plaga de lesiones con las que deberá afrontar el duelo de hoy contra las castellonenses. A las conocidas ausencias de Azurmendi, Aramendi, Dos Santos, Etxeberria y Arderius, hay que sumar a Judith Sans, que no podrá jugar por una rotura de fibras. Muchos problemas para un equipo que necesitará, más que nunca, el apoyo de su afición.