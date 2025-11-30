Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En la esquina roja del ring, los preparadores del club River Box&Roll celebran el triunfo de Mikel Arruabarrena sobre Unai Martin.
Boxeo

Barrenetxea, campeón en una noche de importantes peleas

Más de 450 aficionados disfrutaron de grandes entrenadores, buenos púgiles y potentes árbitros en la primera velada en el Karela en 40 años

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Dos horas antes de la velada, ante la mirada asombrada y emocionada de la gente, se procedió en la plaza al pesaje de los 18 ... boxeadores que tendrían el honor de participar en una velada ya histórica. Todos los que iban a competir entraron en los pesos apalabrados y pactados entre ellos y sus preparadores. Los últimos en pesarse fueron quienes aspiraban al cinturóan de campeón de Euskadi de los 90 kilos, Fermin Barrenetxea, magno representante del Team Latigo de Errenteria, y Saad Zeggar que luego, en la pelea cumbre de la velada, demostró no hacer caso a las indicaciones de sus veteranos entrenadores, legendarios 'Zamorita'y Txiki Bartolomé del Paco Bueno de Beraun, y quedó realmente tocado a las primeras de cambio por unos golpes altos de Fermin. Tan tocado y 'groggy' tras una extraña caída sobre la lona que Manu Maritxalar, árbitro, decidió poner fin al combate y Fermin, en plenitud de forma y maneras, fue el campeón.

