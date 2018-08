Llegamos al polideportivo de Bidebieta y por la puerta desfilan las jugadoras del equipo guipuzcoano más laureado de los últimos años: el Super Amara Bera Bera. En esta ocasión detenemos la mirada en cuatro de ellas. Son brasileñas. Y han formado un pequeño clan en el vestuario. Adriana Cardoso, Renata Lais, Fernanda da Silva y Priscila Dos Santos posan risueñas para las fotos, hablan entre ellas, bromean y prometen emociones fuertes para la temporada. Este año los aficionados del Bera Bera se lo van a pasar en grande. Tendrán más diversión en Bidebieta. Más samba en Bidebieta.

Adriana Cardoso (Fortaleza, 1990) es la 'veterana' de este grupo. Ésta es su segunda etapa en Donostia y en la anterior conquistó dos tripletes -Liga, Copa y Supercopa-. Ahora le ha tocado compartir el puesto con la internacional Maitane Etxeberria, con la que departimos en Navidades sobre pasado, presente y futuro. La extremo zurda aparece en el libro de historia del club como autora del gol 23.000 del Bera Bera y ha marcado más de 300 tantos con la elástica guipuzcoana.

Las cuatro reconocen que han hecho buenas migas y que las bromas están a la orden del día

Aprovechando su ascendencia en el vestuario y su faceta de liderazgo, intentamos indagar en los detalles de la convivencia: «Va a ser mi cuarto año en el Bera Bera, segundo consecutivo, y estoy muy contenta. A Fernanda la conozco desde los 14 años y tenemos muy buena relación. Es muy buena jugadora y persona. Renata y Priscila acaban de llegar pero la integración ha ido estupendamente».

La de Fortaleza, que aspira a ganar otro triplete esta temporada, desvela que las bromas forman parte del día a día del equipo: «Nos reímos mucho tiempo y nos gusta estar haciendo bromas pero a la hora de trabajar nos transformamos. Se trabaja duro. ¿Novatadas a las nuevas? No, no, en el Bera Bera no tenemos costumbre».

Adriana se dispone a lanzar a portería ante la oposición de dos oponentes del Málaga. / Daniel Pérez

Una feijoada para todas

Y como la gastronomía es una de las artes que mejor funciona para acelerar el acercamiento, tiene previsto cocinar feijoada para todas, uno de los platos típicos de la cocina brasileña. Sus ingredientes básicos son los frijoles (parecido a la alubiada) y la carne de cerdo en salazón, y se suele presentar acompañado de arroz y naranjas. Dicen que Adriana tiene buena mano en la cocina y ya debe de estar organizando alguna...

En la campaña 2008/09 coincidieron cuatro francesas Rebuscando en la hemeroteca hallamos un precedente en el que el Bera Bera también tuvo cuatro jugadoras extranjeras de un mismo país, en concreto francesas: Johanna Bouveret, Raphaëlle Tervel, Alexandra Lacrabère y Amelie Goudjo. Fue en la temporada 2008/09. Un año más tarde coincidieron siete foráneas, aunque de países diferentes. El Bera Bera ha sido un club acostumbrado a acoger a jugadoras de fuera y por Bidebieta han desfilado rusas, danesas, francesas, brasileñas, serbias... Hablando de Brasil, Darly Zoqbi, Karen Gadelha Baptistella, Dara Carvalho, Giulia Guarieiro y Ligia Costa han sido las brasileñas que han defendido la camiseta guipuzcoana. Las dos últimas, por cierto, abandonaron el club este verano.

Renata Lais (Recife, 1999), por su parte, es una joven portera pero sobradamente preparada. Fue declarada con justicia la mejor jugadora de la Copa. Saldó su participación en los tres partidos que disputó, frente al Rocasa, Porriño y el propio Super Amara, con un total de cincuenta paradas. Que se dice pronto. Era y es la guardameta del momento y el Super Amara Bera Bera fue a por ella. Ahora está aquí. Defendiendo la portería en Bidebieta.

Fernanda es la veterana y Renata, la más joven: tiene sólo 19 años

La brasileña recaló en la Liga española el pasado verano de la mano del preparador del conjunto gijonés Diego Lafuente. Tanto el técnico del Mavi Nuevas Tecnologías como Jorge Dueñas, seleccionador de Brasil y antiguo preparador del Bera Bera, destacan su mentalidad. Auguran que cuenta con una carrera como portera que se puede prolongar por espacio de 15 o 20 años y que en la actualidad sorprende por comportarse con una madurez más acorde a una jugadora veterana.

Renata, Adriana, Priscila y Fernanda auguran emociones fuertes en Bidebieta. / Usoz

Mientras, Fernanda da Silva (Sao Bernardo, 1989) aporta un nuevo enfoque al reportaje. Lleva un año y siete meses sin competir por su reciente maternidad. Su último club fue el BBM Bietigheim alemán, subcampeón de la Bundesliga y rival de las donostiarras en la fase de clasificación de la Champions League. Una jugadora de primer nivel que además fue campeona del Mundo con Brasil en 2013. Cuando vuelva a su plenitud, el Bera Bera jugará con turbo. Ya lo verán.

Inoportuna lesión

Finalmente, Priscila Dos Santos, que en noviembre cumplirá 25 años, ha tenido la mala suerte de lesionarse al poco de llegar, con lo que su adaptación llevará más tiempo. Se trata de una lateral zurda que destaca por su capacidad en el lanzamiento exterior, punto en el que las donostiarras agradecerán todos los apoyos. Cuando un club se acostumbra a ganar, nada sobra. Nadie sobra. Todos valen. Todos cuentan mucho.

También aprovechamos la cita para hacerle unas preguntas al entrenador del Bera Bera, Imanol Álvarez, que analiza en las próximas líneas a las cuatro jugadoras de Brasil. Lo que son y lo que pueden aportar al equipo.

Adriana Cardoso «Espero que juegue tan bien como el año pasado»

«Espero que Adriana juegue tan bien como lo hizo el año pasado. Creo que ha mejorado físicamente y espero que nos aporte buen juego en el extremo y la experiencia que tiene dentro del grupo. ¿Faceta de líder? Sí, tira del equipo. Esa cualidad siempre ayuda y, como nos conocemos de antes, creo que nos puede ayudar bastante».

Renata Lais «Me ha llamado la atención su apariencia de experiencia»

«Todo el mundo hablaba maravillas de ella y, en el tiempo que lleva con nosotros, sólo puedo corroborarlo. Me parece una gran portera, creo que va a marcar el futuro de la portería internacional y en esa faceta hemos completado un trío de guardametas extraordinaria. Quizá tengamos la mejor portería de la Liga. Me ha llamado la atención su apariencia de experiencia, su saber estar y predisposición al trabajo. Tiene 19 años y parece que tiene 10 más».

Fernanda da Silva «Elevará la calidad en el extremo izquierdo»

«Acaba de volver a la competición tras un parón de un año y siete meses y la veo falta de ritmo, pero cada día que pasa mejora. Tiene gran experiencia a nivel internacional, ha jugado en la mejor Brasil de los últimos años y espero que nos aporte calidad en el extremo izquierdo. Con la lesión de Leire Aramendia y las bajas de las jóvenes se nos quedaba esa zona un poco coja y ahora hemos ganado muchísimo con ella. Tiene mucha hambre y es trabajadora. Espero que para el 1 de septiembre, para la Supercopa, esté lista».

Priscila Dos Santos «Es zurda y quiero que me aporte equilibrio en la primera línea»

«Es una jugadora zurda y espero que me aporte un equilibrio en esa primera línea. Aún no la he visto suficiente porque al poco de llegar se lesionó en el hombro de su brazo ejecutor y no ha entrado apenas en los entrenamientos de pista. Hay que ir despacio, tener paciencia y conseguir que no se ponga muy nerviosa, porque este arranque de la temporada no está siendo como esperaba. A nadie le gustar lesionado y menos a una jugadora nueva. Le costará un poco más entrar en la dinámica habitual».