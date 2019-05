Rugby Baiona mira a Hegoalde La plantilla del Baiona alza el trofeo de campeones el domingo en Pau. / BAIONA Tras el ascenso al Top14, el presupuesto del club pasará de 11 a 17 millones de euros y prevé una plantilla con 45 jugadores BENITO URRABURU Martes, 28 mayo 2019, 07:51

Después de ganar al Brive el domingo en Pau por 19-21 en la final de la Pro 2, lo que le ha permitido subir al Top 14, el Aviron de Baiona mantendrá el proyecto que tenía previsto desde hace tiempo, con algunos retoques obligados por el ascenso logrado. Si no hubieran subido también habrían seguido en las líneas que se marcaron los nuevos responsables del club cuando se hicieron cargo de él hace ocho meses. Lo que sí cambiará de forma importante es el presupuesto. No les queda otra si no quieren que les pase lo que a Perpignan, que ascendió hace un año y de 26 partidos jugados en el Top 14 ha perdido 24. Pasará, gracias a los derechos de televisión y a los nuevos patrocinadores, a contar con un presupuesto de 17 millones de euros, seis más que hasta ahora, y tendrán que fichar a ocho jugadores más de los que ya tienen firmados, diez por ahora, algunos de ellos procedentes del SuperRugby del hemisferio sur, la mejor liga del mundo. Un presupuesto que será superior al que ha tenido este año Agen (13,8 millones), que le ha servido para mantenerse en el Top14, lo que constituye un verdadero milagro ante muchos clubes que se mueven en más de treinta millones.

Con los nuevos fichajes pretenden aumentar la calidad de su plantilla, que volverá a irse a los 45 jugadores, es decir, tres por puesto. Entre esos nombres que ya están confirmados se encuentran los delanteros Galarza (Burdeos), Alofa Alofa (Harlequins), Maka (Racing) o Monribot (Toulon), entre otros. Por ley pueden tener 35 contratos profesionales. El resto de jugadores pertenecerán a la categoría 'espoirs' (promesas).

Antes de lo esperado

Baiona tiene un proyecto ambicioso, cuyo final era llegar al Top 14. Lo han conseguido antes de lo esperado: «La posibilidad de subir nos ha llegado dos años antes de lo previsto, puesto que la idea era hacerlo en tres años», explica Eli Benmergui, uno de los máximos accionistas de la nueva sociedad que rige el club.

Hace un año, un grupo de diez empresarios locales decidieron hacerse cargo del grupo profesional y de su deuda, que se situaba, entre todos los conceptos, en torno al millón y medio de euros: «Personas que estaban en la directiva nos informaron de que la situación económica era mala y decidimos intervenir para salvar el club. Invertimos dinero para el proyecto nuevo, con las ideas muy claras: el que paga, manda. Nosotros poníamos el dinero y decidíamos. Llegamos para tener una identidad con el territorio en el que vivimos, un territorio que no tiene límites, por eso los accionistas son locales. Miramos a todo Euskadi, incluido Hegoalde, pero también a otros lugares. La salvación llegó por medio de empresas locales y queremos ser un referente del territorio», comenta.

La llegada de Yannick Bru como máximo responsable deportivo fue la guinda para el proyecto. «El presidente, Philippe Tayeb, le conocía y tenía una gran confianza en él. Ha sido un éxito. El trabajo que han hecho todos los entrenadores ha sido clave para subir. Cuando empezó la temporada, lo único que pensábamos era en quedar entre los seis primeros», comenta.

Ha contado con un grupo de trabajo, que él mismo formó, de quince personas, entre entrenadores de delanteros, de tres cuartos, dos analistas de vídeo, dos preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, especialistas en touch... Todo les ha hecho falta.

«El Aviron es la mayor empresa de espectáculos del territorio. Hemos llegado a unas 300.000 personas. Tenemos el Aviron Omnisports, que acoge a 3.800 personas y 30 deportes. Está entre las mayores asociaciones de Francia. El rugby profesional es una sociedad independiente. El Aviron está dirigido como si fuese una empresa de cada uno de los que estamos», mantiene uno de los hombres que lleva siendo socio del Aviron Bayonnais desde que nació.

Un centro de formación

Lo que quieren es que Baiona no sea un equipo ascensor. «Buscamos una estabilidad. Vamos a construir un centro de formación -comenzará a principios de 2020- que nos permita reunir todo el trabajo de base en el mismo lugar, el Jean Dauger. Los terrenos son nuestros. Tenemos institutos y colegios alrededor, la universidad está cerca y estamos en el centro de Baiona. La idea es poder tener un 60% de jugadores del centro de formación en el primer equipo en un futuro. No vamos a pedir dinero a las instituciones. Eso nos permitirá tener viviendo a treinta jugadores jóvenes al lado de donde se entrenen».

Baiona trabaja para ser el referente de su territorio (Las Landas, Hegoalde, Iparralde). «El club está muy unido a la vida de Baiona, de sus alrededores, y queremos potenciar ese apartado, que consideramos fundamental. Lo dirigimos como una empresa, sabiendo dónde están nuestros límites. Hemos reducido los gastos buscando un equilibrio de lo que somos».

Han creado una Fundación y el Ayuntamiento se ha comprometido a remodelar el estadio Jean Dauger. Entre el 22 y el 28 de julio se concentrarán en el centro de alto rendimiento de Fadura.

Por de pronto, quieren renovar antes de nada al argentino Martín Bustos Moyano, de 33 años, decisivo en la fase de ascenso. Lleva seis temporadas Baiona. «Es un gran profesional, un símbolo. Tiene mucha clase, dentro y fuera del terreno de juego», ha señalado Bru. Le quieren en el equipo, si no es como jugador en alguna otra parcela del club.