Herri Kirolak De Azpeitia a Sidney como campeones Iker Vicente y Rubén Saralegi, con sus aizkoras. Iker Vicente y Rubén Saralegi disfrutan de su victoria por parejas y en abril viajan a Australia IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 marzo 2019, 07:58

Iker Vicente y Rubén Saralegi se proclamaron la semana pasada campeones por segundo año consecutivo del Urrezko Aizkolarien Binakako Txapelketa, «el campeonato de parejas más importante que existe en la actualidad», tal y como recuerda Saralegi. Ambos primos han pasado juntos unos días en Errazkin, localidad donde vive Rubén Saralegi, y han tenido tiempo para reflexionar, saborear las txapelas y mentalizarse para lo que les viene en las próximas semanas.

Para empezar, Iker Vicente va a tener que enfrentarse a Aitzol Atutxa y Mikel Larrañaga mañana mismo en Azkoitia. Los aizkolaris tendrán su sitio en una prueba de ocho kanaerdikos en el frontón Gurea. También será parte del desafío al que se enfrenta Xabier Orbegozo 'Arria V', en solitario, el próximo domingo 17 de marzo. Sin embargo, lo que volverá a unir a los dos primos es el viaje a Australia que van a realizar entre el 4 y 25 de abril.

Iker Vicente repite por tercera ocasión, mientras Rubén Saralegi acudirá por primera vez a tierras oceánicas. «Participaremos en el espectacular campeonato que se organiza en Sidney. Son doce días ininterrumpidos de pruebas y campeonatos de todo tipo. En vertical, horizontal, combinados, etc. para veteranos, jóvenes y mujeres».

Vicente lo conoce bien. Acudirá con la ayuda de Lawrence O'Toole, el campeón de ese campeonato. «Participan aizkolaris de todo el mundo. Son doce jornadas organizadas en un espacio gigante preparado para cortar troncos y las competiciones comienzan a las 8.30 horas de la mañana y sin parar, hasta las 18.00 de la tarde».

Su primo Rubén está emocionado por conocer el país y ver cómo se vive la aizkora en otras latitudes. «He podido coger días de fiesta en el trabajo -la papelera Sarrio de Leitza- y el viaje es parte de mis vacaciones. Allí también viven mucho la aizkora, hay un montón de afición a pesar de ser modalidades diferentes».

El viaje a Australia no les impedirá participar en el Urrezko Aizkolariak Individual que comienza en breve, pero que se alargará hasta junio. Vicente defenderá la txapela de campeón. «Los dos entramos en mayo por lo que no tenemos que renunciar al campeonato».

Ahora ambos están saboreando la victoria de la semana pasada, que tan buen sabor de boca les ha dejado. Coinciden al afirmar que disfrutaron de principio a fin. «Ganar dos años consecutivos con mi primo Iker es como para estar más que contento, afirma Saralegi, que es como un hermano para Iker. «Tenemos las mismas aficiones, solemos compartir mucho tiempo juntos y para mí es como un hermano. Ganar junto a él es algo maravilloso», transmite Iker Vicente.

Saralegi tiró del carro

La victoria no les sorprendió, pero sí por cómo se desarrolló la prueba en esos primeros trabajos. «Pensaba que la final iba a transcurrir más igualada en los dos primeros trabajos». El inicio sí que fue una sorpresa para Iker, mientras Rubén cortaba manteniendo una regularidad de principio a fin que no tuvieron los rivales. «Son pruebas diferentes, pero nosotros estuvimos bien en todas y cogimos unos segundos de ventaja al principio que luego son fundamentales. Atutxa y Txikia perdieron más tiempo del esperado en las dos primeras pruebas y al final, a pesar de estar igualados, la renta que logramos no pudieron remontarla».

La final de este año recordó y mucho al del año pasado. «También sacamos una bonita renta en el corte vertical, en velocidad también hubo similitudes y luego en el último trabajo también ganamos por muy pocos segundos».