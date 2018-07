Sófbol El Atlético espera cantar hoy el alirón Una jugadora del Atlético batea ayer durante la derrota de las donostiarras en Riberas. / JUANTXO LUSA Las pupilas de Orel Morales caen en el tercer partido del playoff ante el Rivas, pero esta mañana pueden ganar la Liga si baten a las madrileñas IMANOL LIZASOAIN Domingo, 8 julio 2018, 09:22

No pudo ser. El Atlético San Sebastián tenía ayer ante sí la primera oportunidad para hacerse con el título de liga de sófbol, pero cayó derrotado 0-2 en el tercer enfrentamiento de la eliminatoria ante el CBS Rivas en Riberas de Loiola.

Pero no se alarmen, la eliminatoria la dominan las donostiarras por dos encuentros a uno y, hoy a partir de las 11.00 horas, las pupilas de Orel Morales tienen un nuevo matchball para lograr el codiciado trofeo del campeonato doméstico. En caso de sumar una nueva derrota a su casillero y con un hipotético 2-2 en el playoff, madrileñas y guipuzcoanas tendrán que jugar un último partido (también a lo largo de la mañana de hoy) para resolver quién se erige como las nuevas reinas del sófbol.

Es posible que mientras ustedes leen estas líneas, las 'Go Blues' ya se encuentren jugando el cuarto y definitivo (o no) partido. Incluso pueden estar celebrando el tercer título de Liga en cuatro años, un hecho que marcaría época en el sófbol nacional según las palabras de su entrenador Orel Morales. «Sería algo glorioso para nosotros. Significaría el tercer título de Liga en cuatro años, algo al alcance de muy pocos equipos. Hemos trabajado muy duro a lo largo de toda la temporada, con bajas muy importantes al inicio de la misma. No ha sido fácil, pero hemos sabido reinventarnos con otras jugadoras y aquí estamos otra vez, a un paso de levantar el título de Liga».

No lo van a tener nada fácil. Las madrileñas llegan más fuertes que nunca tras la victoria de ayer y en el primer encuentro de esta mañana pueden igualar la eliminatoria. «Creo que van a saltar al campo con más garra y fuerza. El triunfo de ayer les habrá motivado para creerse que ellas también pueden llevarse la liga. Nosotros estamos muy tranquilos. El partido de ayer estuvo realmente igualado y pudo ganar cualquiera de los dos equipos, como ya ocurriera en los dos enfrentamientos previos en Madrid. Las finales en este deporte siempre están súper igualadas y se pueden decantar de uno u otro lado por un simple detalle».

Barandiaran, a escena

En el encuentro de ayer, Morales no pudo contar con una de sus mejores lanzadoras, Ane Barandiaran. Tanto ella como su compañera Beatriz Parejo fueron expulsadas por protestar en el segundo partido de la eliminatoria. Sí dispuso de Parejo, que ya cumplió el partido de sanción en Madrid y ayer fue una de las mejores del conjunto donostiarra. Barandiaran, por su parte, cumplió ayer con el partido de sanción y hoy ya estará a disposición del técnico de las 'Go Blues'.

El Atlético ya ganó la liga en 2015 y 2016, además de la Copa de la temporada pasada. Hoy tienen ante sí la oportunidad de entrar en el Olimpo del sófbol.