Herri Kirolak Asteasu acoge un novedoso Campeonato de Euskadi Jokin Eizmendi / DV Aimar Irigoien es baja, pero la txapela de piedras grandes contará con nuevos aires mañana a las 22.00 | Los harrijasotzailes se dividirán en tres grupos de dos, mientras que hoy se disputa en Donostia la Copa de Oro de mujeres aizkolaris IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 21 diciembre 2018, 07:30

El frontón de Asteasu acogerá este sábado, a partir de las 22.00 horas, el Campeonato de Euskadi de harrijasotzailes de piedras grandes. Esta edición llega con grandes novedades, ya que se ha preparado un espectáculo diferente y de cambio en aras de modernizarlo. El horario es original. También el formato. Seis harrijasotzailes divididos en tres duelos de dos participarán en el mismo. Hasta este año se competía de manera individual. Hacerlo por grupos es la principal novedad.

Entre los participantes no figura el nueve veces ganador y máximo candidato a la txapela Aimar Irigoien. El errezildarra presentó un certificado médico en la federación que demuestra que está lesionado y no podrá aspirar a calarse su décima txapela. No faltarán Imanol Illarramendi 'Kortaberri', Julen Díaz, Iban Ugartemendia, Aimar Galarraga, Jon Unanue 'Goenatxo III' y Jokin Eizmendi, campeón de las ediciones de 2014 y 2015 y máximo favorito, castigado también por un calvario de lesiones.

Se enfrentarán por parejas Kortaberri contra Díaz, Ugartemendia contra Galarraga y Goenatxo contra Eizmendi. Los harrijasotzailes deberán levantar la rectangular de 200 kilos, la copa de 175 kilos, el cubo de 150 kilos y la bola de 125 kilos en tandas de tres minutos.

Eizmendi, favorito

El principal favorito es el zarauztarra Jokin Eizmendi, ganador de las ediciones de 2014 y 2015. En 2017 volvió a imponerse en la Igeldoko Harria con un marcón, pero 2018 ha sido complicado para él por problemas físicos de los que ya se ha recuperado.

El récord lo ostenta Irigoien con 9.650 kilos desde 2008. Eizmendi tratará de superar sus mejores marcas. Logró el último título con 7.200 kilos, hace dos años se impuso con 6.925 y repitió el año pasado. También hay que seguir de cerca las evoluciones de Galarraga, subcampeón de Gipuzkoa en Zizurkil, en octubre; Goenatxo III, tercero en esa competición; Kortaberri, que siempre da lo mejor de sí, o Julen Díaz, una de las principales novedades. Tampoco hay que descartar a Iban Ugartemendia, habitual en los campeonatos de piedras grandes.

Entre tanda y tanda los harrijasotzailes dispondrán de un descanso de tres minutos. La organización quiere un espectáculo adaptado a la televisión y que quiere seguir la senda abierta en el Campeonato de Euskadi de Pentatlón disputado a finales de septiembre.

Copa de Oro femenina, hoy

Continuando con la apuesta iniciada hace dos años y con el objeto de impulsar la participación de las mujeres en el herri kirolak, se disputa hoy a las 13.30 horas, en la plaza de la Trinidad de San Sebastián, la tercera edición de la Copa de Oro de aizkolaris.

El trabajo a realizar por las aizkolaris participantes consistirá en cortar horizontalmente cinco troncos de 36 pulgadas. Participan Maika Ariztegi (Ituren), Irati Astondoa (Zeanuri), Itxaso Onsalo (Areso), Nerea Sorondo (Bera) y Maria do Amparo 'Xanta' Sousa (Lesaka). Maika Ariztegi y Alatzne Etxaburua fueron las brillantes campeonas de las dos primeras ediciones.

La edición de 2016 fue la primera en la historia del herri kirolak que enfrentaba a mujeres aizkolaris y la primera piedra en la construcción de la aizkora femenina. Por lo tanto, estamos ante el campeonato más antiguo para ellas, el primero y el de más prestigio.

Hablar de favoritas es más que complicado ya que las fuerzas se han igualado una barbaridad. Nerea Sorondo y Maika Ariztegi pueden serlo si tenemos en cuenta resultados anteriores, aunque no hay que descartar a ninguna. Irati Astondoa también ha demostrado que puede ganar.