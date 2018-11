Montaña Aritz Egea, ese gran corredor de montaña Un explosivo Aritz Egea entra en la meta en Zegama. Allí empezó todo. / A. GORDO El atleta de Urretxu lleva un año cargado de buenos resultados en distintos países y el domingo desea bajar de 1h08 en la Behobia JUAN MANUEL SOTILLOS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 noviembre 2018, 07:47

Lleva un año monumental. El corredor de montaña Aritz Egea (Urretxu, 1984) está terminando una temporada llena de buenas carreras en las que está logrando magníficos podios y resultados que le permiten, además de estar en la gloria por sus éxitos, poder optar a otras carreras por los puntos obtenidos a lo largo de algunas de esas carreras puntuables y válidas para otras más importantes.

Tal es el caso de las Golden Trail Series que se celebraron en Sudáfrica. La obtención de puntos en varias competiciones le permitió viajar a Ciudad del Cabo, de donde regresó hace unos días tras competir con los mejores corredores de montaña del mundo en The Otter Trail.

Egea comenzó a competir en 2012 y poco después se integró en la selección de Euskadi. En 2017, después de casi cinco años, dejó la selección «para correr un poco por libre y cambiar de aires. Ya había cumplido un ciclo y tenía que cerrarlo», declara, equipo con el que consiguió el Campeonato de España. «Se lo debía a la selección de Euskadi. Con ellos me hice corredor y qué mejor que ofrecerles este título que a mí me ampliaba el palmarés».

A finales de 2017, Salomon le ofreció la oportunidad de formar parte de su prestigioso equipo. «Estoy contento con ellos. Es otra experiencia, otra perspectiva, todo más profesionalizado, aunque yo no sea profesional». Egea es doctor en electrónica y ejerce de profesor de investigación en la Universidad de Mondragón.

Siempre ha estado ligado al deporte. Antes hacía ciclismo y triatlón, llegando a participar en el mítico Ironman de Hawái. Pero como él decía «necesitaba nuevos retos», y en 2012 corrió en Zegama por primera vez. «Ahí comenzó todo... me enganché de una manera brutal», comenta.

Está a punto de acabarse el año y piensa en el siguiente. «Siempre me ha gustado el deporte. Cuando termine la temporada descansaré, pero no mucho, porque empezaré ya a entrenar. Lo mejor ha sido que he disfrutado un montón entrenando y compitiendo. No ha terminado la temporada y ya tengo ganas de que llegue la siguiente. Y esto me da buenas vibraciones. Creo que es buena señal para afrontar 2019. A ver cómo se nos da...», decía.

Victoria tras victoria

Egea ha comenzado la temporada ganando en Montejurra. Después, en la isla de La Palma, se impuso por segundo año consecutivo la carrera de 'El Reventón'. Luego vino la Transvulcania, que se la tomó como un entrenamiento para la Zegama-Aizkorri primera prueba puntuable para las Golden Trail Series. Quedó octavo y puntuó. «Aunque las condiciones no me favorecieron demasiado, fue una Zegama-Aizkorri espectacular», recuerda.

En el maratón del Mont Blanc consiguió un fantástico quinto puesto y a punto estuvo de tener mejor resultado. «Iba liderando todo el rato la carrera hasta que me dio un golpe de calor». Aun así, volvió a puntuar para las Golden.

Y en julio acometió un reto personal, que no de competición. «Me rondaba por la cabeza desde hace años establecer un récord en el Posets». Y lo logró cubriendo el recorrido de Eriste (1.118 m.) -cima del Posets (3.375 m)- en 3h y 48 segundos. «Disfruté desde el primer metro hasta el último».

Después vinieron otras carreras a final de ese mismo mes en Italia y en agosto se desplazó a la Sierre Zinal, en Suiza, donde ya casi tenía la plaza asegurada para Sudáfrica quedando en el puesto decimotercero. No se encontró muy bien corriendo en Escocia en septiembre y a finales de mes fue segundo en su primera participación en la Salomon Ultra Pirineu.

El domingo, en la Behobia

Acaba de llegar de Sudáfrica, donde se ha codeado con la élite mundial, y el domingo quiere cerrar su gran temporada. Su objetivo es mejorar su marca de una 1h y 8 minutos en la Behobia-San Sebastián. Con ello pondrá broche de oro a un año fantástico. El atleta urretxuarra es capaz de todo.