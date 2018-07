Trialsín Ion Areitio se proclama campeón de Europa e Irene Caminos acaba en cuarta posición Ion Aretio. / Archivo I.A. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 22 julio 2018, 09:33

Ion Areitio consiguió ayer en la localidad suiza de Moudon el título de campeón de Europa de trialsín, su mejor resultado con permiso de los dos bronces consecutivos logrados en los últimos mundiales.

El hondarribiarra acabó la competición con 18 puntos, uno menos que el austriaco Thomas Pechhacker y tres menos que el alemán Dominik Oswald. Tras la primera de dos vueltas que en la final había que dar al circuito, Areitio tenía seis puntos, uno más que Pechhacker, y todo parecía indicar que entre los dos estaría el oro. El alemán mantenía la renta a falta de un tramo, pero en éste el piloto guipuzcoano le dio la vuelta a la clasificación y se llevó el título.

El hondarribiarra se mostraba «muy contento con este resultado. El primer día tuve unos problemillas y pasé un poco justo a la final pero hoy (por ayer) he hecho una primera vuelta super buena, casi perfecta».

Por el resultado de la víspera, le tocó competir antes que Pechhacker. «Yo ya había acabado mi segunda vuelta y estaba esperando. Me estaba imaginando que una vez más me iba a quedar segundo, pero él en la última zona ha fallado, no sé si por la presión, y he podido adelantarle».

Para Areitio, «este título supone mucho. Los dos bronces en los Mundiales eran importantes, pero esto es ganar. Esto es mucho».

Caminos roza el podio

En la misma competición estuvo cerca de subir al podio Irene Caminos, quien recientemente se había impuesto en la Copa de España y también fue bronce en el pasado Mundial.

La tolosarra pasó de semifinales como cuarta y ayer estuvo en algunos momentos en puestos de podio, pero acabó cuarta con 26 puntos, uno más que la española Alba Hidalgo, que se llevó la medalla de bronce.