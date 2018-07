Caballos 'Angel Down' se agiganta en el verde donostiarra 'Angel Down', por el centro, entra ganador en el Premio Luckia Casino Kursaal. / UNANUE El pupilo de Arizkorreta apunta alto tras ganar el premio Casino Kursaal y 'City Gent' muestra su mejor versión en la preparatoria de tres años al Gobierno Vasco IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 16 julio 2018, 06:52

'Angel Down' y 'City Gent' ganaron ayer la primera batalla rumbo al Gobierno Vasco. Ambos se impusieron con comodidad en las preparatorias de la gran milla vasca, ganándose el derecho a seguir soñando. Será mucho más difícil el 12 de agosto, pero de momento pueden decir eso de que les quiten lo bailado. El tiempo de los viejos fue algo más de un segundo mejor que el de los potros, que salieron disparados, pero les costó más acabar. Las victorias se trazaron desde la parte exterior de una pista suave por las tormentas de los últimos días. Tampoco hemos de descartar para la gran carrera de velocidad a 'Metkaif' y 'Aristodemus', que tras una largada muy deficiente remontaron lo imposible para colarse en el podio de los clásicos.

Decía Vaclav Janacek tras el premio Casino Kursaal que no esperaba batir a 'Cuppacoffee', que en Madrid se había mostrado superior a su 'Angel Down'. El pupilo de Arizkorreta estaba entrenando a satisfacción pero su subida de valor la justificaba el jinete checo por lo cómodo que se siente en el circuito donostiarra. Una historia tan vieja como el propio hipódromo. Hay caballos que suben varios kilos compitiendo en este trazado y uno de ellos es 'Angel Down', lo que le convierte en una baza a considerar de cara al Gobierno Vasco. La milla es su límite, pero su jockey entiende que en Donostia no debe de tener problemas para hacerla.

La carrera estuvo dividida en dos. Desde la largada pusieron un alto ritmo los rapidísimos 'Half a Billion' y 'Spirit Quartz', pegados a la cuerda. Por fuera decidió galopar el otro puntero, 'Cuppacoffee', tras el que se situaban 'MrHobbs', 'Dagoberto' y 'Angel Down'. Ya se había visto en las carreras anteriores que los carriles ganadores eran los exteriores y fueron los que por allí realizaron el recorrido los que se jugaron la carrera en la recta. La victoria no tuvo demasiada complicación para 'Angel Down', que se puso a mandar por inercia a 400 del poste. Parecía hundirse el favorito 'Cuppacoffee' y llegó a pensar Fayos que «no hacía ni tercero», pero el caballo se cambió de mano en el último hectómetro para sujetar al menos la segunda plaza por delante del siempre cumplidor 'Dagoberto'.

Los clásicos fueron los protagonistas de la tercera de la tarde, en lo que era toda una revancha del Satrústegui. 'Metkaif', ganador aquel día, debía ceder tres kilos a sus adversarios, pero más que el peso, su condena fue una mala largada. Igual que para 'Aristodemus'. Jose Luís Martínez en cambio le dio un recorrido de guante blanco a 'City Gent', que estrenando anteojeras, se empleó más que en sus dos últimas en las que racaneó. Decía Juan Luís Maroto que le tenía bien considerado y el caballo ayer por fin dio el nivel que se espera de él.

Un veterano con talento

Pocas oportunidades se le han dado a Jose Luís Martínez en lo que llevamos de verano, pero el veterano jinete madrileño no pierde la oportunidad de demostrar su talento cada vez que se le pone un buen caballo debajo. 'Nebli' llevaba dos segundos consecutivos y nadie más que él se merecía subir a lo más alto del cajón.