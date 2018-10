La aventura americana de Ander Arruabarrena

Ander Arruabarrena (Zizurkil, 1999) cumplió la mayoría de edad el año pasado pero al hablar con él se ve que desde siempre ha tenido las cosas muy claras y los pies en el suelo. Lleva toda su vida nadando, primero en Tolosaldea y desde hace cinco años en el Bidasoa XXI pero tal y como él mismo recuerda «todos sabemos que de este deporte no se puede vivir por lo que los estudios cobran mayor importancia para mi futuro, y son mi primer objetivo a largo plazo». Con el fin de poder compaginar estudios y entrenamientos de alto rendimiento Ander Arruabarrena decidió hace un par de años que la solución pasaba por marcharse a Estados Unidos a estudiar. «Mi amigo y compañero de equipo Juan Tolosa, vino a EEUU para estudiar y nadar. Su experiencia me llamó la atención y pensé que sería una buena oportunidad». Desde agosto estudia la carrera de BS Sports Management, «una mezcla de ADE con Deporte», explica, en la universidad Emmanuel College en el estado de Georgia y entrena en el equipo de natación.

Arruabarrena entrena ahora con otros 40 nadadores de distintas nacionalidades. «Puede parecer mucha gente pero hay sitio de sobra ya que entrenamos en una piscina de 10 calles, en 4 grupos diferentes. Uno para velocistas, otro para estilo propio, otro para fondo y medio fondo y otro para estilistas. Yo elegí el grupo de estilistas y lo compagino con el de fondo – medio fondo». El nadador guipuzcoano es de los que disfrutan entrenado con intesidad. «Desde que he llegado todos los entrenamientos tiene un apartado de nado fuerte, por lo que tienes que venir preparado para exprimirte. Las sesiones de la mañana, son de menos metros y mucha técnica de saltos y virajes mientras que las de la tarde son de tiradas largas». Entre los compañeros de equipo están «Alex Sobers, nadador de Barbados que estuvo en los Juegos de Río y Thiago Rosa, un brasileño que también estuvo a punto de participar. Los dos entrenan muy rápido. Es algo que nos motiva y nos viene muy bien para exprimirnos al máximo en cada sesión».

El nadador del Bidasoa XXI volverá en diciembre tres semanas para visitar a la familia y para participar en la Copa de España de clubes «y aportar los máximos puntos posibles a mi equipo». Además considera que «sería importante poder acudir a los nacionales universitarios de la NCAA. Las mínimas son muy exigentes, pero trabajaremos para lograrlo». Ander Arruabarrena no quiere obsesionarse con los objetivos deportivos: «de momento sólo pienso en intentar mejorar mis marcas personales. Creo que todavía tengo margen de mejora tanto a nivel físico como técnico. Me gustaría poder alargar mi carrera deportiva todo lo posible pero todos sabemos que de este deporte no se puede vivier. Mi objetivo principal al venir aquí es poder compaginar unos estudios universitarios con un programa de entrenamiento».

Arriba Ander Arruabarrena entrenando en EEUU. Abajo, preparándose para entrenar y junto a su compañero de equipo Stanislas Raczynski tras una competición.

Su día a día no le deja mucho tiempo libre. Empieza la jornada entrenando a las seis de la mañana y acude a clase de 9 a 12 del mediodía. Según explica «el sistema educativo está basado en menos horas de clase y más horas de práctica y trabajos individuales y en grupo». Por la tarde, vuelta a los entrenamientos de 15 a 18 horas y después «a la biblioteca a terminar los trabajos y a estudiar».

La distancia con la familia se hace dura «pero los sistemas de comunicación actuales permiten mantener un contacto diario. Hablo casi todos los días con mis padres y mis dos hermanos. Mi hermano pequeño de 7 años, me llama casi a diario para contarme lo que hace en el cole. Me encanta hablar con él. Mi otro hermano, Unai, que es 2 años menor que yo, está preparándose para intentar venir a la misma Universidad. Soy consciente del enorme esfuerzo que mi padres están haciendo por nosotros y les estoy muy agradecido», concluye Arruabarrena.