Ander Cepas eta Iker Sastre, mahai-teniseko jokalariak, Europako txapeldunorde
I. M.
Asteazkena, 26 azaroa 2025, 14:10
Ander Cepasek, Iker Sastrek eta Olaia Martinezek Helsingborgen (Suedia) jokatutako Europako txapelketatik lau domina lortu dituzte. Banakako lehiaketan, Cepasek zilarrezko domina irabazi du 9 klasean -lehen domina kontinentala- eta Olaia Martinezek brontzezkoa 8 klasean. Binakako txapelketan, Iker Sastrek zilarrezko domina bereganatu du Daniel Rodriguezekin batera MD4 klasean, eta bikote mistoen kasuan, Anderrek eta Olaiak zilarrezko domina ere eskuratu dute.
Cepasek eskuineko alboko hemiparesia du, eta horrek mugikortasuna eta trebetasuna baldintzatzen dio eskuan eta hankan. Nazioarteko 40 domina baino gehiago ditu (9 denboraldi honetan), 2024ko Parisko Joko Paralinpikoetan brontzea irabaztetik dator, eta Munduko zerrendan lehen postuan dago kokatuta. Finala Laurens Devos belgikarraren aurka jokatu zuen, 2016ko Rioko, 2020ko Tokioko eta 2024ko Pariseko txapeldun paralinpikoa, bi aldiz Munduko txapelduna eta sei aldiz Europakoa. Devosek 1-3 irabazi zuen (11-8, 8-11, 11-13 eta 7-11).
2 klasean Iker Sastrek final-zortzirenetan esan zuen agur.
Helsingborgen 8 klasean, berriz, Olaia Martínezek lortu zuen brontzea. Finalerdietan Grace Williams britainiarra egokitu zitzaion, Europako txapeldunordea 2023an eta Munduko txapelduna binakakoan, eta 0-3 galdu zuen.
17 urteko donostiarrak garun-paralisia du ezker alboko hemiparesiarekin, eta txapelketa bikaina egin du Helsingborgen. Estatu mailan emakumeen dominarik gabeko 30 urteko bolada hautsi du. Lehortea 1995ean hasi zen, Hilleroden Huelvako María Cinta Campiñak Europako Txapelketan brontzea eskuratu zuenean.
Bestalde, binakako txapelketan, Iker Sastrek eta Daniel Rodriguezek bikote gisa txapelketa kontinental batean lehen domina lortu dute MD4 klasean, gurpildun aulkian dauden kirolarientzat gordetako kategorian. Zilarrezko domina euren lehen podium kontinentala izan da bikote bezala elkarrekin eman duten lehen denboraldian.