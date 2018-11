Rugby Ampo Ordizia recibe mañana al colista y el Hernani visita al líder Los de Marotias y Garmendia aspiran a situarse entre los cuatro mejores si superan al Complutense Cisneros en Altamira (12.00 h.) IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 10 noviembre 2018, 09:04

Ampo Ordizia tiene una buena ocasión para dar un salto en la clasificación y colocarse entre los cuatro mejores. Mañana se enfrenta a las 12.00 horas en Altamira al Complutense Cisneros, que es el actual colista y si gana daría un buen salto en la clasificación y subiría al cuarto puesto como mínimo.

Tras la disputa de la séptima jornada de la Liga Heineken es quinto con 21 puntos y tiene la segunda y tercera plazas a tres puntos, mientras el cuarto puesto, del Barça, está a solo un punto. Los catalanes se miden a El Salvador, terceros, en Valladolid, por lo que uno de los dos no sumará más de dos puntos y en ese caso Ampo Ordizia, con una victoria les atraparía e incluso le superaría en la tabla.

Pero para eso antes hay que ganar al Complutense Cisneros y no será fácil. Los cuentos de la lechera no suelen ser buenas consejeras y los colegiales, aunque son últimos, han demostrado ser un equipo duro. Solo han ganado un choque, el jugado en Hernani en la segunda jornada, pero ha competido en todos los partidos y sus puntos de bonus así lo atestiguan. Es el equipo que más ha sumado en ese aspecto con seis puntos, igualado con el Barça Rugby, por lo que superarles no es nada sencillo.

Ampo Ordizia no se puede relajar y tiene que ofrecer su mejor versión. La semana ha sido especial en Ordizia, con la visita del All Black George Moala, hermano del tercera ordiziarra Siosiua Moala. Entrenó a los canteranos, quien actualmente juega en el Top 14 en el Clermont.

Los entrenadores Marotias y Garmendia han podido contar con la mayoría de los jugadores en los últimos encuentros y eso es una buena noticia, aunque esta vez no podrá ser de la partida Oier Goia, expulsado con roja en la sexta jornada.

El Hernani, en Alcobendas

El Hernani está en el lado opuesto a los goierritarras, dado que a la misma hora, las doce del mediodía, visitarán al líder Sanitas Alcobendas en Las Terrazas. Es un partido más que complejo. Los madrileños no han perdido un partido en toda la temporada, mostrándose como el equipo más potente hasta ahora.

Torneo Kote Olaizola

Por otro lado, esta mañana (11.30 horas) se disputa en Hernani el torneo femenino Kote Olaizola. Más de 150 jugadoras de once clubes forman cuatro combinados (Gorbea, Urkiola, Urbasa y Txindoki), que disputarán un total de seis partidos de veinte minutos cada. Los clubes representados son Eibar, Gaztedi, Durango, Getxo, Gernika, Universitario de Bilbao, Rioja, La Única, Hernani, Ordizia y Bera Bera, y cada equipo aporta ocho jugadoras, menos La Única, que lo hará con 16. Las capitanas del combinado ganador recibirán el trofeo en el descanso del Estados Unidos-Samoa de Anoeta. Antes, a las 10 horas, se disputa el partido de liga entre Hernani y Durango.