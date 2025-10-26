El Ampo Ordizia paga caro su errores ante el Barça

El Ampo Ordizia paga caro sus errores ante un Barça que todavía no conocía la victoria en Liga (17-20). La tardía reacción de los ... de Suso Romero tras la mala primera mitad no basta para lograr la segunda victoria del curso y salir de la zona baja de la tabla. Los ordiziarras tendrán que mejorar sus prestaciones si quieren aspirar a formar parte de ese grupo formado por equipos nobles al final de la Liga Regular.

Los primeros minutos del encuentro han sido muy atropellados, con numerosos fallos tanto en las fases estáticas como en el manejo del balón. A priori, el juego interrumpido y las constantes intervenciones del árbitro parecían beneficiar al Barça, y así ha sido: los visitantes han tenido hasta tres patadas de castigo para adelantarse en el marcador. Sin embargo, José María Irurregui no ha logrado transformar ninguna.

Conscientes de la trascendencia del partido, cumplidos los primeros veinte minutos del choque, la grada del Ampo Ordizia ha comenzado a hacerse notar. Y es que, tras dos semanas sin competición -una por descanso y otra por parón-, los guipuzcoanos no podían permitirse dejar escapar los puntos. Pero ha sido un quiero y no puedo: por mucho que los ordiziarras hayan tratado de reaccionar, el Barça no ha dado opciones.

El Ampo Ordizia ha vuelto a pagar caros sus problemas en el lanzamiento desde la touch, ya que hoy no ha sido la primera vez que el equipo dirigido por Suso Romero ha desperdiciado una buena oportunidad de ataque por un mal saque lateral. Precisamente, a raíz de uno de esos errores, ha llegado el ensayo de castigo a favor del conjunto catalán (min. 30), que se ha adelantado primero en el marcador por cuarta vez consecutiva en lo que va de competición (0-7).

Los problemas han continuado para el cuadro local, que ha visto cómo los rivales lograban poner tierra de por medio con otro ensayo, esta vez obra de Cetti (min. 40), y la posterior transformación de Correa, justo antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario de la primera mitad (0-14).

Tras el paso por los vestuarios, el partido ha seguido con la misma tónica. El Barça ha salido muy bien posicionado en campo contrario y ha sumado otros tres puntos a su marcador gracias al acierto en la patada tras el quinto golpe de castigo cometido por los locales. Estanis Laba ha sido el encargado de la conversión (0-17).

El intento de remontada de los ordiziarras ha llegado cuando el electrónico reflejaba la mayor distancia entre ambos equipos. En el único desajuste defensivo de los catalanes, Damian Huber ha sabido pescar en río revuelto y culminar una gran carrera hasta la línea de ensayo (min. 57). Jabase ha sido el encargado de transformar la patada (7-17). Con otra cara, tras estrenar el marcador, el propio Jabase ha vuelto a recortar diferencias al transformar otro golpe de castigo (10-17).

Tras la buena dinámica del Ampo Ordizia, el encargado de volver a ampliar la renta visitante, aunque por poco tiempo, ha sido Correa, con otro acierto a palos tras un nuevo golpe de castigo (10-20). Pero el susto para los visitantes llegaría poco después, tras una excelente transición de los locales hacia la banda derecha, donde Marchel Etxeberria firmó el segundo ensayo del equipo (min. 66), junto con la posterior transformación de Jabase (17-20).

El conjunto ordiziarra ha tenido opciones en los últimos instantes del partido para evitar la primera victoria de la temporada del Barça, pero no han sido suficientes. Finalmente, los de Suso Romero han pagado muy cara su mala primera mitad y los ajustes tras el paso por los vestuarios no han bastado para lograr la segunda victoria del curso.