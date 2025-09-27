El Ampo Ordizia, a por una nueva temporada en busca del playoff

El Ampo Ordizia dará el pistoletazo de salida mañana a una nueva aventura en la División de Honor, con el estreno liguero en Altamira frente ... a La Vila a las 16.00 horas. El club goierritarra afronta una nueva etapa, con un proyecto y banquillo renovado, y con la ilusión de regresar a ser un equipo puntero y asentado en los puestos de arriba de la tabla.

Bajo la batuta del sevillano Suso Romero, su nuevo técnico tras la etapa de Federico Gallo, el equipo guipuzcoano afronta la temporada con el objetivo de «disfrutar jugando y de posicionarse entre los mejores de la liga para asegurar el playoff », como confiesa el entrenador a este periódico. Para lograrlo, el equipo tendrá que quedar entre los seis primeros de la tabla, una condición que se le ha atragantado durante las últimas tres temporadas.

El nuevo formato de la competición mantendrá una estructura similar a la que acostumbraba, pero con la particularidad de contar con un equipo menos. Habrá dos fases. Una primera donde todos once equipos se enfrentarán entre sí, disputando diez partidos cada uno, y otra donde la competición se dividirá en dos grupos: uno con los seis primeros clasificados de la primera fase, que se asegurarían los playoff, objetivo del club goierritarra, y otro grupo con los cinco siguientes, donde solo los dos primeros pasarán a la siguiente ronda. Precisamente, este lado de la tabla es el que quieren evitar los de Altamira, que no logran quedar en la parte alta de la tabla desde la temporada 2021/22.

Para revertir esa dinámica, el club apostó precisamente por el técnico andaluz, además de contar con muchas caras nuevas. Los fichajes –Fernando López, Joeli Niubalavu, Tom Ffitch, Lenny Valleyé o Xabier Martín Mujika, entre otros– tratarán de complementar la base e impulsar al club a conseguir sus objetivos.

A pocas horas de que la temporada se ponga en marcha, el entrenador define con claridad lo que quiere ver sobre el verde: «Queremos ser un equipo con una gran identidad defensiva, que presione y que disfrute también cuando no tiene la pelota. En rugby, defender es tan importante como atacar. Si defiendes bien, puedes arriesgar más con el balón porque sabes que después vas a responder», asegura el técnico. La propuesta es clara: combinar intensidad sin balón con valentía ofensiva para que dé sus frutos y lograr el objetivo que se ha propuesto desde dentro del club.

Requerirá de paciencia

Los nuevos comienzos suelen ser ilusionantes y este no lo es menos. Romero afronta este primer año con entusiasmo y confianza, pero dejando claro que «no se va a lograr todo desde el primer día». La adaptación requerirá de paciencia. «Son muchos cambios y vamos a necesitar un tiempo para estabilizarlo», asegura. Pero la implicación por parte de los jugadores para que esta adaptación llegue lo antes posible es máxima, según cuenta. Muchos de ellos «han aprovechado los meses de descanso de la competición para doblar turnos en sus trabajos y poder tener ahora más disponibilidad para entrenar. Eso habla bien de lo que queremos como club».

Por el momento, las primeras semanas del técnico en Ordizia han sido «ilusionantes». «Vengo de Sevilla, que es una ciudad más grande y la verdad que para mí ha sido increíble ver el seguimiento que tiene el pueblo con todo lo que rodea al equipo. Paseas por la calle y siempre ves alguien vestido con la camiseta del club. Es muy positivo ver que la gente apuesta tanto por el equipo», concluye el técnico, con ganas de firmar un gran curso.