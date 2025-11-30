El Ampo Ordizia cae en casa contra uno de los cocos

El Ampo Ordizia paga caro los contragolpes del rival y firma su primera derrota de la competición copera (0-22). Visitaba Altamira uno de los ... aspirantes a ganar el torneo, el VRAC. Segundos en la competición liguera y motivados por su estreno en la Copa —al haber descansado en la primera jornada—, los vallisoletanos han puesto en serios aprietos desde el inicio a la escuadra guipuzcoana, adelantándose los primeros en el marcador. Los de Suso Romero han vuelto a pagar caro un mal lanzamiento lateral, perdieron el balón cerca de la línea de ensayo rival, y Pablo Mateos ha aprovechado para correr a campo abierto por el ala derecha y poner los primeros cinco puntos del encuentro (min. 8). La transformación a palos ha corrido a cargo de Baltazar Taibo (0-7).

No se ha venido abajo el equipo de Goierri. Conscientes de que no podían conceder la más mínima opción al conjunto visitante, los locales han tratado de hacer daño en ataque moviendo rápido el esférico. Sin embargo, sin acierto ni por un lado ni por el otro, el VRAC se ha mantenido firme en defensa y ha firmado su segundo ensayo de la mañana tras una melé a su favor, en la que han abierto el balón con precisión hacia el flanco izquierdo para que Francisco González del Pino estableciera el 0-12 en el marcador (min. 21). No ha habido transformación.

Tras los dos ensayos visitantes, parecía que el Ampo Ordizia estaba más cerca de inaugurar su casillero que de encajar el tercero. Pero, después de una clamorosa pérdida a menos de cinco metros de la línea de ensayo, el VRAC ha vuelto a hacer daño al contragolpe. Ha pagado muy cara la escuadra goierritarra cada una de las ofensivas rivales y quizá ha pecado de dejar demasiado descubierta la zona defensiva ante una posible recuperación del balón por parte del VRAC. El autor del 0-17 ha sido Alejandro Pérez (min. 37) y Baltazar Taibo ha culminado la acción con la patada a palos para el 0-19.

Con el marcador en contra, quizá demasiado cruel para los guipuzcoanos, los de Suso Romero solo podían permitirse reducir diferencias tras el paso por vestuarios. El ambiente ha comenzado a caldearse en el terreno de juego de Altamira tras un choque entre Beñat Azurmendi y Pablo Mateos, del que el jugador visitante ha salido peor parado. Con la llegada de la lluvia al cumplirse los primeros diez minutos de la segunda parte, el partido se ha enfriado, algo que ha beneficiado al conjunto vallisoletano.

De vacío tras un partido clave en casa

Corrían los minutos y el Ampo Ordizia no encontraba la manera de hacer daño en su propia casa. Aún sin estrenar su casillero, los goierritarras se veían superados una y otra vez por una defensa visitante muy bien posicionada. A pesar de ir por delante en el marcador, el VRAC no ha dejado de querer tener la pelota, y esa ha sido su mejor arma: mantener la posesión y evitar que los locales pudieran acercarse en el electrónico.

El equipo dirigido por Juan Pablo Manzano ha cerrado el encuentro con la transformación de un puntapié de castigo (min. 37), que ha establecido el 0-22 definitivo. Con esta dura derrota, el Ampo Ordizia deja escapar ante su público un partido que podía haber supuesto su segunda victoria copera y, en cambio, le deja en una situación muy complicada. Los de Suso Romero descansarán el próximo fin de semana.

El Hernani logra su primera victoria en Copa

El Hernani ha logrado su primera victoria en la Copa en su visita al Sant Cugat (29-35), único equipo que le ha derrotado en liga y actual líder de la División de Honor Élite. Los tricolores habían caído en la primera jornada ante La Vila, de la máxima categoría (40-50), en un partido en el que el conjunto guipuzcoano mostró un gran estado de forma pese al resultado.

Los de Patrick Polidori, que han comenzado con el marcador en contra, han sabido plantar cara a uno de los mejores equipos de la Segunda División lejos de Hernani y han logrado darle la vuelta al choque antes del descanso, en buena parte gracias a un sobresaliente Jon Ander Zapiain. El Sant Cugat, por su parte, no ha tirado la toalla y, tras un encuentro muy serio, ha obligado al Hernani a pelear hasta el último minuto para amarrar su primera victoria en la Copa del Rey.