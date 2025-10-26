Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

AMPO Ordizia-Barça Rugby (12.00 horas)

Altamira se prepara para un duelo de altura

A las 12.00, Altamira acoge un duelo intenso entre AMPO Ordizia y Barca Rugby, donde ambos buscan la victoria

Nerea Pérez Ocaña

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:31

El AMPO Ordizia recibe este domingo en Altamira al Barça Rugby con la clara intención de hacerse fuerte en casa (12.00 horas) y sumar ... los tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Los guipuzcoanos, que juegan como locales en un escenario tradicionalmente exigente para los visitantes, quieren aprovechar el empuje de su afición y el conocimiento de su terreno para imponer su ritmo de partido. El Barça Rugby, por su parte, aterriza en Gipuzkoa con la necesidad de sumar y reencontrarse con su mejor versión tras un inicio de temporada irregular.

