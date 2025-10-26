Altamira se prepara para un duelo de altura

Nerea Pérez Ocaña Domingo, 26 de octubre 2025, 09:31 Comenta Compartir

El AMPO Ordizia recibe este domingo en Altamira al Barça Rugby con la clara intención de hacerse fuerte en casa (12.00 horas) y sumar ... los tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Los guipuzcoanos, que juegan como locales en un escenario tradicionalmente exigente para los visitantes, quieren aprovechar el empuje de su afición y el conocimiento de su terreno para imponer su ritmo de partido. El Barça Rugby, por su parte, aterriza en Gipuzkoa con la necesidad de sumar y reencontrarse con su mejor versión tras un inicio de temporada irregular.

Los catalanes confían en su juego abierto y la velocidad de sus tres cuartos para tratar de romper el entramado defensivo local. Será, sin duda, un choque de estilos con la potencia y estructura de Ordizia frente al dinamismo y amplitud del Barça, en un partido en el que cada fase de contacto y cada acción ofensiva podrán marcar la diferencia. La clave estará en la disciplina, la concentración y la capacidad de ambos equipos para aprovechar sus momentos de superioridad sobre el terreno de juego, prometiendo un encuentro intenso hasta el final.

