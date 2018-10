Balonmano Alba Menéndez: «Si queremos seguir arriba hay que ganar a Rocasa sí o sí» Alba Menéndez, capitana del Bera Bera, ayer en Bidebieta. / LUSA En plena plaga de lesiones del equipo, Alba Menéndez acumula 141 partidos consecutivos jugados antes de visitar mañana a Rocasa BEÑAT ARNAIZ Jueves, 11 octubre 2018, 08:22

En plena plaga de lesiones en la plantilla del Super Amara Bera Bera, Alba Menéndez (1991, Zarautz) está cumpliendo su décima temporada en el club, las cuatro últimas sin causar baja en ningún encuentro. Mañana, ante Rocasa (Pol. Juan Carlos Hernández, 22.00 horas), la capitana cumplirá 142 partidos jugado de manera consecutiva. Con la derrota ante Guardés hace dos jornadas, el partido contra las canarias se presenta muy importante.

- ¿En qué estado llega el equipo al partido de mañana?

- Intentamos no pensar en las jugadoras que nos faltan y sí en las que estamos y en lo que podemos hacer. Es verdad que hemos tenido mala suerte con bastantes lesiones en este mes de inicio de temporada, pero vamos tirando y somos las que vayamos a jugar las que tenemos que aportar aun más de lo normal.

- En la victoria del pasado sábado suplieron muy bien las bajas.

- Defendimos bien y eso nos ayudó a atacar mejor. El rival, Castellón, no era como el que fue Guardés o como es el Rocasa esta jornada, que son rivales directos y están arriba en la clasificación, pero fue un muy buen partido para coger sensaciones después de la derrota en A Guarda y afrontar el partido de mañana.

- ¿La derrota ante Guardés hace aun más importante el partido contra Rocasa?

- Sí, ya nos hemos dejado dos puntos y cuantos menos nos dejemos a partir de ahora, mejor. Si queremos seguir arriba y tener opciones a final de temporada hay que ganar sí o sí.

- Sabían que era un inicio complicado de temporada, ¿las lesiones la han endurecido aún más?

- Teníamos mucha carga de partidos y puede ser que las lesiones hayan venido por eso. El mes de septiembre en el que teníamos todas las citas marcadas ya ha pasado. Hemos obtenido buenos resultados, aunque obviamente se podían haber conseguido mejores. Ahora, con semanas de trabajo normales, nos va a venir mejor.

- Con tantas lesionadas que han tenido últimamente, usted ha cumplido cuatro años sin perderse un partido. ¿Cómo lo consigue?

- Algo de suerte sí que hay, porque en el deporte de alta competición siempre tienes ese riesgo de lesionarte. Desde que hace ocho temporadas tuve la lesión de la espalda, la más grave que he tenido en mi carrera, nunca más he tenido una lesión seria. Por lo tanto, algo de suerte sí que hay cuando llevas cuatro años jugando todos los partidos. Y que siga teniéndola. Toquemos madera.

- Está cumpliendo su décima temporada en el Bera Bera y es la actual capitana. ¿Cómo recuerda la llegada al club?

- No había cumplido los 18 años todavía y recuerdo un equipo mucho más veterano, con jugadoras de mucho más peso. En aquel entonces había dos jugadoras francesas, tres rusas, estaban Tati, Esme, Eider, 'Matxa'... Eso hacía que el ambiente y el equipo fuese un poco diferente al que se encuentran las jóvenes ahora cuando llegan.

- ¿Se imaginaba ganar cinco ligas y cinco copas?

- Sinceramente, no. Venía con la idea de aprovechar la oportunidad que me dieron de jugar en el Bera Bera, un equipo que ni me imaginaba que acabaría jugando cuando empecé a jugar balonmano; creo que casi no sabía ni que existía (risas). Ni tenía en mente que iba a ganar todos esos títulos.

- También ha participado en competiciones europeas, ¿cómo se viven esos viajes?

- Son largos. Aunque te toquen partidos en Francia, que parece que está aquí al lado, el viaje siempre se hace largo, como nos pasó hace dos años cuando jugamos en Brest. Al final, no somos futbolistas y no tenemos vuelos directos.

- Entonces, por lo que me dice, de Lublín, por ejemplo, donde estuvieron el mes pasado...

- Llegar, jugar y poco más. Cuando a mí la gente me dice 'joe, has viajado a un montón de sitios', realmente no. Porque llegamos al hotel y lo que conocemos es el trayecto del hotel al polideportivo. A veces sí que tenemos un poco más de tiempo para visitar algo, pero no es lo normal.

- ¿Cómo es el balonmano en el resto de Europa?

- Muy superior. En España, el nivel que hay no es el mismo del de hace unos años, cuando había más dinero. Si comparamos con las ligas extranjeras, estamos un escalón por debajo. Francia tiene una liga muy fuerte con equipos muy buenos, y el resto de equipos de la Champions League están en otro mundo. Es otro nivel.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar el mundial de balonmano playa este verano?

- Me pilló un poco por sorpresa porque nunca lo había jugado. Primero recibí la llamada de Silvia Lladró, que estuvo con nosotros en la portería la pasada temporada, y me comentó la idea. Le dije '¿tú estás segura de que me estás llamando a mí para esto?'. Después me llamó el seleccionador y me explicó lo que quería de mí y que sabía que nunca había jugado a balonmano playa. Con la confianza que me dieron fui pensado que iba a ser para probar, pero al final entré en la lista del mundial y fue una experiencia bonita. Muy inesperada, pero muy bonita.