Alatzne Etxaburua, campeona de Euskadi de sega

Lunes, 16 julio 2018

La tolosarra Alatzne Etxaburua se caló una vez más la txapela de campeona de Euskadi de segalaris. Es la gran dominadora de la especialidad y superó a Alaitz Imaz y Eli Txertudi. No las tenía todas consigo la segalari que reside en Zizurkil. Ha pasado malos momentos, ya que no ha podido entrenar como es debido. Tenía dudas, pero las despejó en la campa de Kortezubi, donde fue la mejor. Traía de la primera jornada una renta de 33 kilos y pudo mantenerlos ante el empuje de Imaz. Txertudi estaba lejos y no tenía ninguna opción de título.

Al acabar afirmó que tenía un sabor agridulce. «Estoy feliz porque he podido ganar, pero por otra parte he sufrido mucho. Soy una deportista que preparo bien todos los campeonatos, así ha sido en mi periplo como deportista, pero este año no he podido entrenarme como es debido por problemas físicos».

Unos problemas que han hecho que el de ayer fuera la última competición deportiva de Etxaburua. La guipuzcoana, al igual que Idoia Etxeberria, se retira con la conquista de su última txapela. Sin duda será una baja más que sensible y más si se le suma la de Etxeberria. El herri kirolak femenino se queda sin dos de sus grandes figuras, por no decir que eran las dos máximas figuras.