Caballos 'Alaraz' se eterniza en el trono nacional
Tercer triunfo del pupilo de Arizkorreta en el Jefatura y contundente éxito de 'Absolut' en el Critérium Nacional
IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 30 julio 2018, 07:09

Hay veces que una idea parece convertirse en verdad absoluta al ser repetida mil y una veces. Se decía que 'Alaraz' no iba bien en Donostia, que no era su pista, que su valor bajaba. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que perseverar es un camino que conduce tarde o temprano al éxito. 'Alaraz' logró ayer su tercer triunfo en el premio Cría Nacional, históricamente conocido como el Jefatura, demostrando constancia, valía y una capacidad extraordinaria de reinventarse. Porque cada triunfo del castaño de Arizkorreta parece mejor.

En nada se asemeja la victoria conseguida ayer con la primera, fraguada en un ya lejano 2015. Entonces tuvo que sudar para batir a un súper en forma 'Duendecillo'. Aquella carrera sirvió para afirmar la citada tesis de que a 'Alaraz' no le gustaba la pista. Pues menos mal. Al año siguiente volvió para subir otro escalón y mantener a raya a unas pletóricas 'Tequila' y 'Poti'. El pasado curso jugó con una 'Arrigunaga' antes de que ésta ganara la preparatoria del María Cristina y esta vez pudo con un 'London Calling' que se sale del pellejo y un 'Ranyan' que llevaba cuatro triunfos seguidos.

Una nómina de victorias de enorme mérito, batiendo siempre a rivales en gran estado de forma, sobre terrenos a veces rapidísimos y otras blandos, con diferentes estrategias. Un sombrerazo para el campeón de Iñigo Méndez de Vigo.

Decía Janacek tras la carrera que el caballo no estaba al máximo después de casi 100 días sin competición. Sin embargo, el checo se aseguró que no fuera una carrera falsa poniéndose en punta. Lideró el ritmo hasta el virage de Bugati, en el que 'Poti' pasó a la acción. La negrilla de Avial arriesgó como en sus mejores días, pero no está como en otras temporadas. El relevo en el mando le vino bien a 'Alaraz', que respiró. Al entrar en el derecho final eligió el carril más exterior y no se puso nervioso ante los ataques de sus rivales.

Después Janacek reconocería que no esperaba tanta oposición de ' London Calling'. El caballo de Federico Riopérez está en el momento de su vida y se sacó de la chistera un carrerón que le permitió apretar de lo lindo al ganador. Completó el trío 'Ranyan, que tuvo una curva muy complicada, pero cumplió subiéndose al podio.

'Absolut', sin rival

La jornada comenzó con el Critérium Nacional, en el que 'Absolut' demostró estar varios peldaños por encima de sus rivales. Y eso que está verde, como admitía tras la carrera su jockey Julien Grosjean. El castaño de Jorge Rodríguez tiene un físico privilegiado para ser un dos años y también un motor de muchas revoluciones.

Las dudas que pudieron quedar tras el Martorell fueron despejadas con una actuación sin fisuras. El jinete francés resaltó el trabajo de los responsables del potro, que durante estas semanas han conseguido solucionar esos pequeños problemillas que le impidieron rendir al máximo en su última.

'Flamenkilla' quiso jugar todas sus fichas a una escapada complicadísima, pero el favorito marchó siempre cómodo y agusto, sin que el rápido ritmo de la puntera le inquietase. Al salir de Bugati, Grosjean ya se sintió ganador. Por detrás llegó también el remate de 'Gauss', al que su madre 'Kantia' le ha transmitido el gusto por la pista, aunque nunca llegó a poner en entredicho la victoria de 'Absolut'. Sin ser un potro precoz, el ganador del Critérium Nacional parece tener un bonito porvenir por delante. Con tiempo y más metros, su hábitat natural debe de ser el del paddock de ganadores.