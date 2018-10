Herri kirolak Aitzol Atutxa: «Hay que incluir a Larrañaga como favorito» Atutxa, en la Urrezko Kopa, que dice se parece mucho al Campeonato de Euskal Herria. / ARIZMENDI El campeón de las últimas cuatro ediciones del Campeonato de Euskal Herria asegura que llega con «buenas sensaciones» pero no se fía IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 09:25

El Campeonato de Euskal Herria de aizkolaris vuelve mañana a Navarra tras seis años de ausencia y será el frontón de Labrit el que acoja la gran final a partir de las 12 horas. Seis serán los finalistas de Pamplona; Iker Vicente, Mikel Larrañaga, Iñaki Azurmendi, Joseba Otaegi, Eneko Otaño y el campeón de las últimas cuatro ediciones Aitzol Atutxa. El aizkolari de Dima es el máximo favorito para llevarse la quinta consecutiva, algo que solo Mindegia y Arrospide lo han conseguido con anterioridad.

- Un año más en la final y ya son ocho ediciones consecutivas. ¿Cómo llega el campeón de las últimas cuatro ediciones?

- Con buenas sensaciones y en forma. Los objetivos marcados en la preparación están cumplidos.

- ¿Con ganas para sumar la quinta?

- La quinta que sería consecutiva. Todas son diferentes, la primera siempre es la primera y después llegaron la segunda, tercera y cuarta... y parece que la quinta ya no ilusiona o que no se puede preparar de la misma forma, pero la clave está en variar las motivaciones y cada txapela tiene una motivación. La primera llegó en Beasain, después llegaron las de Basauri, Bilbao y Donostia y ahora espero ganar en Pamplona.

- ¿Todos se conocen de memoria?

- Es muy complicado que de un año a otro haya una gran revolución y varíen cuatro-cinco finalistas, los cambios se dan poco a poco y del año pasado hay un solo cambio. Eneko Otaño por parte de Ugaitz Mugertza, que no pudo participar en la eliminatoria por una lesión.

- Se repite la nómina de cuatro guipuzcoanos, un navarro y un vizcaíno en la gran final, pero el favoritismo vuelve a recaer en el navarro (Vicente) y en el vizcaíno (Atutxa).

- Estamos en la misma situación que el año pasado y los dos primeros fuimos Iker y yo, mientras después se clasificaron los guipuzcoanos. Este año en cambio incluiría a Mikel Larrañaga en la terna de favoritos. El azpeitiarra está rindiendo a gran nivel en las últimas citas y tiene serias opciones de salir campeón.

- La última referencia fue la final de la Liga de Aizkolaris en Basauri. ¿Sirve como referencia?

- No porque los trabajos son diferentes, hay troncos en vertical, en horizontal y aquel día de un tronco a otro había muchas diferencias. Lo más parecido posible fue la Urrezko Kopa de la Plaza de la Trinidad. Pero aquel torneo se disputó en agosto y ya han transcurrido más de dos meses.

- El dinero de momento está a su favor. ¿Cree que eso es así?

- Estamos muy parejos. Viendo el último año, Vicente, Larrañaga y yo hemos estado a un nivel similar. El favoritismo lo dividiría entre los tres. No soy favorito al 100% ni muchísimo menos.

- Iker Vicente sigue su progresión. ¿Está a la par?

- De año en año está dando pasos hacia arriba. Desde hace tiempo está muy arriba, con 18 años ya era campeón de Navarra y si eres el mejor navarro creo que ya eres alguien muy importante en la aizkolaritza. El año pasado quedó subcampeón a pocos segundos, en su primera participación en Bilbao quedó cuarto y ya está metido de lleno en la pelea por la txapela de campeón.

- El año pasado la final se decidió en pocos segundos y eso significa que cualquier error se paga caro.

- Para ganar hay que hacerlo muy bien y además, esperar lo que hacen los rivales. Primero uno tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin errores, incluso sin que tengas mala fortuna en los troncos, acertar en los cortes... además no solo hay un rival, sino que hay dos-tres aizkolaris que pueden ganar. Incluso fallando uno de los rivales, hay otros preparados para derrotarte.

- Hay que tener un buen día.

- Sin duda. Esto no es una Liga donde se premia más la regularidad. Esto es como una final olímpica de natación por ejemplo donde hay que nadar rápido ese día, en ese momento y en esa piscina. No hay tiempo para enmendar un error.

- ¿Dónde está la clave de la final?

- Muchos dicen que la clave suelen ser los primeros troncos y que coger la delantera es la clave. Otros dicen que la clave está en salir primero en los troncos oinbikos -grandes de 72 pulgadas-, algunos apuntan que el que acaba bien tiene muchas opciones de ganar... Hay que hacerlo bien en todos los troncos: bien en los cuatro kanaerdikos, en los cuatro de 60 pulgadas y en los cuatro oinbikos. Llegar vacío a los últimos cuatro troncos significa que puedes perder mucho tiempo al final. Hay algo innegable y es que la mitad de la final la pasamos cortando los oinbikos y eso significa que ahí hay más momentos decisivos.

- No me olvido de Azurmendi, que cuenta con dos txapelas.

- A Iñaki no se le puede descartar ni mucho menos. Cuando sabes lo que es ganar la txapela conoces el camino. No hay nadie más experimentado y demostró en el Campeonato de Gipuzkoa que sigue en forma. Quedó por delante de Larrañaga. Eso no es casualidad. También está Otaegi, que siempre está ahí en las finales, ganó un Campeonato de Gipuzkoa realizando una gran marca, hace dos años fue subcampeón en Bilbao... a la chita callando siempre rinde. Y para Eneko Otaño, que es debutante, estar ya es cumplir el objetivo y sin presión puede hacerlo muy bien

- ¿Tendrá apoyo en Pamplona?

- Me acompañarán en el Labrit y espero poder darles lo que quieren.

- ¿Afectará el frío y la humedad que se espera?

- Estaremos dentro del frontón y allí no seremos conscientes de lo que caiga fuera del Labrit.