El agua, la mejor amiga de los Goñi-Iradi

Si hay una familia que representa al pie de la letra el dicho «de tal palo, tal astilla», esa es la de los Goñi-Iradi. ... Muy conocidos en Gipuzkoa tanto en el mundo del remo como ahora en la natación, han transmitido el amor por el deporte de generación en generación. En esta familia la actividad física no es solo cuestión de afición; es una tradición que perdura al paso del tiempo aunque las modalidades deportivas de sus miembros vayan cambiando. Han pasado la infancia y han crecido en el caserío Zabaloenea de Hernani. Desde hace años es su nexo de unión y donde han aprendido todo lo que saben sobre el amor por el deporte.

Desde las traineras hasta las piscinas de Anoeta, pasando por las canchas del Bera Bera, esta familia ha escrito una historia marcada por la competitividad y la ambición por mejorar. Son muchos los miembros que nadan: Luis, Iñigo, Aitor, Arkaitz, Enaitz y Maren Goñi siguen compitiendo y entrenando, aunque cada uno con objetivos distintos. En este momento la saga no tiene representación en las traineras, pero hasta el año pasado Mikel Iradi remaba en la ACT. Aparte de él, muchos de los nadadores también tienen un pasado arraunlari. Y como representante del balonmano están Nagore Zipitria Iradi y sus dos hijos.

El polideportivo de Hernani

El mar y el agua ha sido donde gran parte de la saga se ha movido durante años. Las travesías en aguas abiertas y las regatas forman parte del ADN familiar. No es extraño ver a varios de ellos participando a la vez en la misma prueba, ni escuchar sus nombres en las clasificaciones de los campeonatos.

«Seguimos la natación desde pequeños, los acontecimientos y a los grandes nadadores. Así nos animamos a nadar» Aitor Goñi Exremero y nadador

Los cuatro hermanos Goñi, Luis, Arkaitz, Iñigo y Aitor, fueron quienes iniciaron la saga de nadadores a la que hoy se han sumado hijos y sobrinos. La historia arranca en 1984, con la inauguración del polideportivo de Hernani. Fue entonces cuando se enfundaron por primera vez el gorro y las gafas. «En el año 84, cuando en Hernani se construyó el polideportivo, empezamos a nadar», recuerda Iñigo Goñi. Los hermanos estuvieron aproximadamente diez años nadando.

El vínculo con el remo ya estaba presente. Un tío suyo remaba en Donostia y de ahí nació la conexión con las traineras. Durante años compaginaron la natación y el remo, una combinación que les permitió destacar en ambas modalidades. Porque no se conformaban con participar, buscaban resultados y los encontraban. Ha sido una familia muy competitiva en campeonatos de España en natación, batiendo récords territoriales y, en el caso del remo, logrando títulos de prestigio como la Bandera de la Concha. Luis Goñi, por ejemplo, logró tres con San Juan y dos con Orio, siendo el único remero en conseguirlo con ambos clubes.

El remo llegó para quedarse. Los hermanos comenzaron en banco móvil en categorías inferiores, siguiendo la recomendación de técnicos que lo consideraban una mejor base física antes de dar el salto al banco fijo. Y así, poco a poco, fueron escalando. Arkaitz, el hermano más pequeño de los Goñi, fue el que más años duró en el mundo del remo.

«El remo nos enseñó disciplina, compromiso y valores que nos han acompañado siempreen la vida» Mikel Iradi Exremero

Mikel Iradi, primo de ellos y uno de los que más ha prolongado su carrera en esta disciplina, lo resume como «un germen que ha echado raíces en la familia». Él y su hermano vivieron el privilegio de remar juntos en Donostiarra, equipo con el que alcanzaron la máxima categoría: la ACT. No fue un camino fácil. Comenzaron desde las divisiones más bajas, hasta ganarse un hueco en la titular.

«El remo nos enseñó disciplina, compromiso y valores que nos han acompañado siempre», asegura Mikel. Su trayectoria se prolongó hasta el año pasado, cuando decidió retirarse para dejar paso a que las nuevas generaciones remen en la trainera titular. Fue, además, el remero más veterano del club en sus últimos tres años. «Sentí que era el momento de dar un paso a un lado y dejar que los jóvenes tiraran del bote», afirma. Aun así, sigue vinculado al remo, convencido de que las futuras generaciones de la familia también acabarán probando este deporte.

Del remo a la natación

Tras su etapa en traineras, varios hermanos regresaron a la natación, esta vez en categoría máster. Su currículum es tan extenso como variado: medallas internacionales de Luis en Gwangju en el Mundial máster y medallas de Luis e Iñigo conseguidas en el Mundial máster de Kazán, títulos nacionales, récords de Euskadi y victorias en travesías emblemáticas como la de la Bahía de Donostia. Luis Goñi ha ganado prácticamente todas las travesías en Gipuzkoa, con la espina clavada de no haber conquistado todavía la Getaria-Zarautz.

«Ver que Enaitz nos supera en marcas y que podemos nadar juntos en travesías es un orgullo» Iñigo Goñi Exremero y nadador

Para Iñigo Goñi, una de las mayores satisfacciones es compartir ahora brazadas con la nueva generación. «Ver que mi sobrino Enaitz, hijo de Luis, nos supera en marcas y que podemos nadar juntos travesías es un orgullo».

«Siempre he disfrutado mucho de la natación y ahora compartir esa pasión con mi hijo me hace muy feliz» Luis Goñi Exremero y nadador

A sus 21 años, Enaitz Goñi es ahora la cara más reconocible de la familia en la piscina. Empezó a nadar con nueve años, inspirado por su padre y sus tíos, que ya entonces habían pasado del remo a la natación. Desde niño en casa había visto a su familia entrenar y nadar. «Cuando era muy pequeño mi padre remaba, pero luego empecé a ser más consciente cuando él volvió a la natación. Íbamos a muchas competiciones fuera y a mí me gustaba mucho lo que él hacía».

«Casi todos hacemos natación. Es muy bonito compartirlo e ir juntos a las competiciones. Da ambiente a la familia» Enaitz Goñi Nadador

Pero no siempre fue la natación su deporte. «Al principio hacía fútbol y kárate, pero en quinto de primaria decidí que quería nadar», recuerda. Tras sus inicios en el club de Hernani y un recorrido por distintos equipos, lleva ocho años entrenando en Anoeta con Jon Murua y ahora compite con el Bidasoa XXI, al igual que su prima Maren, la hija de Arkaitz Goñi. Este se muestra ilusionado con que su hija nade y no descarta que en un futuro pueda probar también en el remo, ya que tanto él como su mujer Arantza Arregi –ganadora de una Concha con San Juan– han sido remeros. «No sabemos en un futuro qué hará. Igual le da también por el remo».

«Mi hija Maren nada, pero como mi mujer y yo hemos sido remeros, igual un día también le da por practicar este deporte» Arkaitz Goñi Exremero y nadador

Enaitz compite a nivel nacional y ha vivido momentos especiales, como nadar junto a su padre en pruebas de aguas abiertas en bastantes ocasiones. Pero no es el único de la familia con el que ha nadado. «Mi prima también nada. Vamos juntos a competiciones, y en las cenas familiares siempre hay ambiente deportivo. Es bonito haber empezado siguiendo un ejemplo y que ahora seamos varios compartiendo este deporte».

No solo compiten en el agua

Aunque el agua y el mar sean los elementos favoritos de esta familia, también ha destacado en otros terrenos. Nagore Zipitria Iradi descubrió el balonmano en la ikastola y nunca lo dejó. «En eskola kirola probé por primera vez el deporte y me gustó. A raíz de aquello empecé a jugar en un equipo». Pasó por equipos como Andoain, Eibar y el Bera Bera, donde jugó ocho temporadas.

«Me hace ilusión que mis hijos hayan elegido el balonmano y reencontrarme en la grada con antiguas compañeras» Nagore Zipitria Iradi Exjugadora de balonmano

Una lesión de ligamento cruzado la mantiene alejada de las pistas de balonmano, pero sigue haciendo deporte por gusto y diversión. Aunque ella ya no pueda practicar esta especialidad, la pasión por la disciplina sigue viva, solo que ahora lo disfruta de otro modo, viviendo el deporte desde la grada. Sus dos hijos practican balonmano y su pareja juega al rugby, lo que hace que en casa la conversación deportiva sea constante. «Me hace ilusión que hayan elegido el balonmano y reencontrarme en la grada con antiguas compañeras que ahora también animan a sus hijos».

El fútbol tampoco les es extraño porque Xabier Iradi, primo de los Goñi, compartió vestuario en el Sanse de los noventa con De Pedro y Rekarte y se quedó a las puertas de subir a la Real. Una familia para la que el deporte es una forma de vida que ha sabido transmitir de generación en generación y que tiene el relevo asegurado.