Arriba Iñigo Goñi, Arkaitz Goñi, Mikel Iradi, Enaitz Goñi y Aitor Goñi, posan junto a Luis Goñi y Nagore Zipitria Iradi, sentados, al borde de la piscina. LOBO ALTUNA

El agua, la mejor amiga de los Goñi-Iradi

Sagas ·

La familia, que ha crecido y se ha empapado del amor por el deporte en el caserío Zabaloenea de Hernani, conforma una de las sagasmás conocidas en Gipuzkoa, antes en el remo y ahora en la natación

Aitana Ábalos

Hernani

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:21

Si hay una familia que representa al pie de la letra el dicho «de tal palo, tal astilla», esa es la de los Goñi-Iradi. ... Muy conocidos en Gipuzkoa tanto en el mundo del remo como ahora en la natación, han transmitido el amor por el deporte de generación en generación. En esta familia la actividad física no es solo cuestión de afición; es una tradición que perdura al paso del tiempo aunque las modalidades deportivas de sus miembros vayan cambiando. Han pasado la infancia y han crecido en el caserío Zabaloenea de Hernani. Desde hace años es su nexo de unión y donde han aprendido todo lo que saben sobre el amor por el deporte.

