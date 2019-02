Esquí Adur Etxezarreta no logra completar el Supergigante en el Mundial de Suecia Adur Etxezarreta realiza un salto durante una carrera en Saas Fee, en Suiza. El esquiador de Areso tendrá una nueva oportunidad el sábado en la prueba de Descenso DV Miércoles, 6 febrero 2019, 17:35

Adur Etxezarreta (Areso, 27/01/1996) no ha podido completar el Supergigante en el Campeonato del Mundo que se celebra en la localidad sueca de Are. El debut del joven esquiador navarro no ha sido el esperado, pero el sábado tendrá la oportunidad de quitarse esta espina en la prueba de Descenso.

El joven esquiador de 23 años, con el dorsal 62, se ha salido del recorrido y no ha podido completar los 2.172 metros de la exigente pista Olympia, con salida a 1.033 metros de altitud y un desnivel de 637 metros.

Adur Etxezarreta está dando sus primeros pasos en el esquí internacional y busca progresar hasta el punto de llegar a citas mayores, como pueden ser los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 que se celebrarán en Pekín, China. Hace dos años disputó los Mundiales junior en la misma localidad sueca en la que este miércoles ha dado el salto definitivo a su carrera como profesional.

Etxezarreta tuvo el primer contacto con el esquí con cinco años, en una de las escapadas anuales de fin de semana que hacía a Luz-Ardiden con su familia. «Solía ver a niñas que hacían carreras y les dije a mis padres que yo también quería correr. Buscaron el club más cercano de casa y me apuntaron a uno en Candanchú con el Esquí Navarra». Allí empezó a entrenar con diez años hasta juveniles, categoría en la que hizo pruebas en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y entró. «Después de haber estado ahí cinco años, el año pasado entré en el equipo nacional y este es el segundo».

«Aresoarra de toda la vida»

Estudia INEF en Gasteiz y a pesar de nacer en el Hospital Donostia, es aresoarra «de toda la vida. En internet y en otros sitios me han puesto que soy donostiarra, pero es por eso, en algún sitio tenía que nacer», bromea. Actualmente, durante la temporada, pasa poco tiempo en casa. «Normalmente estamos moviéndonos continuamente por Europa, el mayor tiempo en Italia, Austria o Suiza». Su rutina de trabajo que tiene en invierno no se la salta nunca. «Por las mañanas siempre solemos esquiar, ya sea entrenamientos o carreras, y por las tardes hacemos ejercicios físicos en el gimnasio». En cambio, en verano, en pretemporada, «hacemos concentraciones. Vamos dos semanas a un glaciar, luego pasamos una en casa, después solemos ir un mes a Sudamérica... Siempre moviéndonos».