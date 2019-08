Adriana Cardoso: «Estoy feliz, contenta de estar otra vez aquí y haber vuelto con la medalla de los Panamericanos»

El Super Amara Bera Bera afronta su tercera semana de pretemporada con la mira puesta en el primer partido oficial de la temporada, que será la Supercopa en Eibar el 31 de agosto. El equipo de balonmano donostiarra ha entrenado hoy a las 9.45 en el polideportivo de Bidebieta ya con todas las jugadoras disponibles. Las últimas en incorporarse han sido las internacionales que disputaban los panamericanos.

La alegría de la mañana de hoy ha sido Adriana Cardoso. La jugadora brasileña del Bera Bera ha entrenado en la sesión matutina junto a sus compañeras después de volver de los juegos Panamericanos con el oro colgado del cuello. «Estoy feliz, contenta de estar otra vez aquí y haber vuelto con la medalla de los Panamericanos», reconoció la carioca. Además, la jugadora ha vuelto en un estado de físico muy bueno. «Físicamente estoy mejor. Desde junio no he parado de entrenar. Después de terminar la liga seguí entrenando en Brasil para prepararme para los Panamericanos y así he vuelto, un poco más delgada». La jugadora brasileña del Bera Bera quiso hablar de sus nuevas compañeras de equipo. Adriana reconoció que, personalmente «me han dejado muy buenas sensaciones» aunque reconoce que todavía queda «trabajo por hacer».

El Bera Bera viene de haber disputado su primer amistoso de la pretemporada en Baiona frente al Merignac el pasado viernes 9 de agosto, del que salieron victoriosas. Sobre esta pretemporada, con tres partidos más por delante y la Summer BAG antes de la final de la Supercopa, Adriana Cardoso ve con buenos ojos el número de partidos. «Hay que jugar para ver cómo estamos y si vamos en el buen camino o no». La que arrancará en un par de semanas será una temporada especial para Adriana. Con la llegada de nuevas y jóvenes jugadoras al club donostiarra, la brasileña asumirá un nuevo rol debido a su veteranía en el Bera Bera. «Ahora soy una de las veteranas. Ya me llegan los años. Sabemos la responsabilidad que tenemos las que más tiempo llevamos aquí de intentar que las jóvenes encajen lo mejor posible». La brasileña llega a Donostia con la ambición y el ánimo por las nubes. «Después de haber ganado el Oro con Brasil quiero ganar también aquí con el Bera Bera. Ahora queda trabajar duro para ganar el máximo número de títulos posibles». Subrayó Adriana.

También ha tomado comparecencia el técnico de la plantilla, Imanol Álvarez. El técnico ya con la mira puesta en la final de la Supercopa del 31 de agosto afirma estar «contento» con la plantilla. «La mayor preocupación es que la gente llegue bien (a la final). Sin molestias, ni lesiones. Gran parte de las jugadoras ya estuvieron el año pasado y la dinámica ya la conocen. Sobre las nuevas jugadoras, por lo que he visto, confío y creo que se van a incorporar fácilmente». Imanol Álvarez afirma que con las siete nuevas incorporaciones del conjunto donostiarra «la plantilla está cerrada». Además, añade que esta temporada cuenta con un grupo de chicas «más completo». «Es un grupo de jugadoras muy diferentes, que puedes jugar muy bien a lo que queremos propones y en defensa, con la base que ya teníamos, creo que también lo pueden hacer bien».

Siguientes enfrentamientos

El Bera Bera ya prepara los siguientes encuentros de pretemporada y de la Summer BAG antes de verse las caras con el Rocosa en la final de la Supercopa disputada en Eibar. El primer amistoso de la semana será mañana mismo. Las de Imanol se medirán al Atlético Auto Gomas Pereda mañana a las 12.00 en el Pabellón Numancia de Santander. Los conjuntos cántabros y donostiarras pactaron este amistoso para el verano después de que los santanderinos cedieran a las filas donostiarras a la jugadora Ana Barquín. En contraprestación, el Bera Bera disputará este encuentro de preparación ante ellas. Siguiente fecha en el calendario el 17 de agosto ante el Zuazu. El partido se llevará a cabo a las 12.00 en el Orio. El día 20 viajan a Burdeos donde jugarán a las 18.00. Los días 23 y 24 de agosto será turno para el Summer BAG, en Egia antes de que las donostiarras afronten la final de Supercopa.