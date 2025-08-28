Adrián Otaegui toma parte en el Omega Masters en Suiza

DV Jueves, 28 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

No está siendo una buena temporada para el donostiarra Adrián Otaegui que se querrá resarcir de su mala andadura en este 2025 a partir de hoy en Suiza, cerca de la estación de Crans Montana, donde afronta el Omega European Masters. Otaegui saldrá del tee del 1 (12.50 horas) junto con el canadiense Aaron Cockerill y el suizo Cedric Gugler. El primer objetivo del guipuzcoano será pasar el corte y después ir a más. dv