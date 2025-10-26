Adrián Otaegui se queda sin tarjeta del circuito europeo por primera vez desde 2011

Álvaro Vicente San Sebastián Domingo, 26 de octubre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Adrián Otaegui no ha logrado los puntos necesarios en el último torneo de la temporada para retener su tarjeta en el circuito europeo. El donostiarra con pasaporte emiratí ha finalizado en el puesto 42 en el Génesis Championship que se ha jugado en Corea del Sur, en Woo Jeong Hills, lo que le ha llevado a caer a la plaza 122 en la Race to Dubai (antes Orden del Mérito), a siete puestos del 115 en el que queda establecido el corte para jugar todo el circuito europeo (hoy bautizado como DP World Tour) la próxima temporada.

La no renovación de la tarjeta es lógica si se tienen en cuenta los resultados cosechados por Otaegui en la presente temporada. Se ha quedado sin pasar el corte en 16 de los 29 torneos que ha jugado y su mejor resultado ha sido el undécimo lugar que firmó en el Hainan Classic de China.

Será la primera vez desde 2011 que Otaegui se quede sin la tarjeta que permite inscribirse en todos los torneos del DP World Tour. Su futuro pasa por jugar un calendario más reducido con la obligatoriedad de pasar por la siempre dura y competitiva Escuela para tratar de recuperar un sitio en en el DP World Tour o buscar otro retos fuera como podría ser firmar por una franquicia del LIV golf, el circuito saudí al que se accede por invitación. En su palmarés, cinco victorias en el circuito, la última en el Abierto de China en mayo del año pasado. Antes de impuso en Valderrama (2022) y en el Abierto de Escocia (2020). Más lejos quedan sus victorias en Bélgica (2018) y en el Paul Lawrie en formato match play que ganó en 2017.

Otaegui se ha despedido hoy con -1 en el cómputo global a diez golpes del ganador Junghan Lee quien finalmente se ha quedado solo en la lucha por la victoria porque Nacho Elvira ha terminado de enterrar toda opción al irse al agua en el par 5 del hoyo 18.

Temas

Golf