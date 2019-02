Golf Adrián Otaegui, segundo en el torneo australiano de Perth Otaegui, en Perth. / EUROPEAN TOUR El donostiarra cayó en la final ante el neozelandés Fox y reconoció estar «un poco decepcionado, pero he hecho una buena semana» EFE Lunes, 18 febrero 2019, 08:26

El neozelandés Ryan Fox logró su primera victoria en el Circuito Europeo al imponerse este domingo en el ISPS Handa World Super 6 de golf, disputado en el Lake Karrinyup Country Club de Perth (Australia), al vencer en la final por 3-2 al donostiarra Adrián Otaegui.

Fox superó consecutivamente a Jazz Janewattananond, Kristoffer Reitan y Paul Dunne en su recorrido para la final, y se impuso a Otaegui en el partido decisivo, con tres hoyos de ventaja cuando quedaban dos por completar el recorrido.

El guipuzcoano se había clasificado para el partido decisivo al derrotar al local Min Woo Lee y luego a Scott Vincent en las semifinales. «Me decepcionó un poco perder la final, pero ha sido una buena semana. Acabar segundo significa haber hecho una buena semana», comentó Otaegui tras finalizar el torneo.

«He ido de menos a más durante toda la semana, así que estoy satisfecho. Es una buena sensación. He jugado un muy buen golf en los primeros cuatro partidos. Al final, no me salieron las cosas como yo quería perode todas formas estoy contento», resumió el golfista donostiarra.

Por otra parte, el estadounidense Justin Thomas se mantiene como líder provisional del Genesis Open de golf, incluido en el circuito de la PGA, torneo que ayer vivió su tercer aplazamiento por falta de luz.

A un impacto del estadounidense se encuentra el australiano Adam Scott, también con tan solo dos hoyos en su haber en su tercera salida al campo.

El vizcaíno Jon Rahm pudo completar cuatro hoyos antes de que la oscuridad se cerniera sobre la californiana Pacific Palisades y obligara a los organizadores a suspender un día más la ronda. Suma un total de 137 golpes, siete bajo par, que le mantienen en el décimo lugar. Rafa Cabrera Bello es, provisionalmente, vigésimo sexto, mientras que Sergio García logró superar «in extremis» el corte.