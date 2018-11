GOLF Adrián Otaegui: «Tengo esta semana para mejorar un buen año» Otaegui, ayer en Jumeirah. / J.M.C El donostiarra cerrará 2018 con un ascenso de ochenta puestos en el ranking planetario, habiendo debutado en un 'Major' y un Mundial JOSÉ MANUEL CORTIZAS DUBÁI. Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:32

Es bipolar. En el trabajo, una calculadora prendida a un eje sin fin, en bucle buscando la mejoría. Fuera de la faena aflora 'el pirata', su apodo, el joven que canta, baila, bromea y disfruta la vida. Adrián Otaegui quiere soplar sus 26 velas el martes camino de Australia, donde le aguarda la Copa del mundo, y, por qué no, con un trofeo o un buen cheque a su cargo. Porque, como un año atrás,está en la final del Race to Dubai, el nombre-marca del European Tour. Y juega en casa desde mañana, pues fijó años atrás su residencia invernal en este emirato cuyo sol hoy escupe fuego. Va a cerrar el curso con ochenta puestos escalados en la nómina planetaria, jugó el PGA en Sant Louis y el Mundial de Shangai, así queya ha catado todas las ligas del golf.

- Ya lo dice el slogan, 'la carrera acaba aquí'.¿Qué balance hace?

- Sí, aquí estamos en Dubái en el cierre de la temporada regular del European Tour que me tomo como una nueva oportunidad de seguir mejorando, acercándome a lo alto de la tabla. El balance es bueno. Ha sido un año en el que he seguido mejorando, con torneos muy buenos, en los que me he sentido muy bien.

- No ha sido un año más. Se ha estrenado, por decirlo así, en las grandes ligas.

- Son pasitos. Mi primer 'Major', mi primera prueba de Campeonato del mundo, ahora en unos días también la Copa del mundo en Australia. Además he tenido una nueva victoria, un segundo y un tercer puestos. Y aún tengo una semana más para mejorarlo.

- Cerró el anterior curso en el puesto 155 del mundo y ahora está el 76 y subiendo.

- Me encuentro bien. De cara a 2019 tengo planificado un calendario muy interesante y eso ya es un paso. Espero seguir jugando bien en los torneos buenos para que se me sigan abriendo puertas en el ranking mundial.

- Esta semana juega en casa, porque tiene fijada en Dubái su residencia durante el invierno.

- Sí, es un campo que conozco muy bien. He entrenado aquí muchos años en este campo y allí (señala al fondo de la cancha) es donde suele venir a pegar bolas y me siento com en casa. Además, van a venir muchos amigos a verme esta semana, así que muy a gusto.

- Incluidos los integrantes de una peña que le montaron aqui. ¿Por que decidió moverse a Emiratos?

- Es un conjunto de cosas. En invierno la temperatura es ideal,los campos cada cual mejor y hay unos veinte sólo por esta zona. El aeropuerto tiene excelentes conexiones a la horade volar a Asia, Sudáfrica, Australia, a puntos de Oriente Medio donde también jugamos. Es un punto estratégico, perfecto.

- ¿Saca tiempo para el turismo en este gran escenario que compone una ciudad artificial surgida del desierto?

- Aquí llevo una vida bastante tranquila. Entrenar por la mañana, golf, gimnasio y luego si puedo quedo para cenar con algún amigo. Hombre ya llevo tiempo aquí, cada vez conozco más gente y sitios y se está muy a gusto.

- Le saldrá por un pico.

- Bueno alestar yo solo se nota menos, pero sí es un sitio caro, desde la vivienda a elsimple hecho de entrar a un supermercado a hacer la compra.