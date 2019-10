Golf Adrián Otaegui, con seis bajo par en el ecuador del Abierto de España Adrián Otaegui, en acción. / Reuters El golfista donostiarra asegura que «llega al fin de semana con opciones, igual que otros diez competidores» DV Y AGENCIAS Viernes, 4 octubre 2019, 17:48

El donostiarra Adrián Otaegui, uno de los nombres propios del Abierto de España al colocarse con seis bajo par en el ecuador del torneo, se quitó presión al asegurar que llega al fin de semana «con opciones, igual que otros diez» competidores en el Club de Campo Villa de Madrid.

El joven jugador guipuzcoano de 26 años subrayó que su estrategia en este torneo, perteneciente al circuito europeo de golf, pasa por «seguir golpe a golpe» y «paso a paso», centrado exclusivamente en lo que depende de él.

La clasificación le coloca entre los candidatos al haber presentado el jueves una tarjeta de 67 golpes y este viernes una de 69 impactos. En el acumulado, ya son seis bajo par.

«La vuelta ha sido bastante parecida a la de ayer. En la misma línea, de 'tee' a 'green' bien. Al final he fallado un par de salidas, dejándome oportunidades. Pero me he encontrado bien jugando, tranquilo, y quiero seguir compitiendo así», dijo.

«Los torneos no se ganan el jueves ni el viernes; sí se pueden perder. Estoy contento con el resultado y por cómo me he sentido y jugado», sentenció Otaegui.