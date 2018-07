Tensa espera para Adrián Otaegui en el Open Británico

Es el primer reserva. Han ido corriendo los puestos y si algún jugador tiene un contratiempo hasta mañana que le impida jugar él ocupará su lugar en lo que sería su bautismo en un 'grande'. Adrián Otaegui se reconoce tranquilo y aunque no le desee el mal a nadie, si algún virus surgiera tampoco iba a lamentarse por quien cayera enfermo. «Oyes cosas, que hay varios muribundos», bromea.

Acompañado por su agente, Daryl Evans, y dos amigos de Goiburu, su casa golfística, lleva tres días jugando Carnoustie, un campo que ha visitado con cierta regularidad en la Dunhill Cup, «pero en octubre, con lluvia y frío y todo verde». No es el caso tras un verano escocés caluroso como se recuerdan pocos. Así reconoce sentirse el jugador gipuzkoano, que si no pudiera finalmente entrar en el The Open sí tiene asegurada su plaza la segunda semana de agosto en el PGA Championship que le llevará a San Luis (Misuri).